快訊

第16期預約上午10時BNT開始！ 下午2時開放AZ和莫德納

台股早盤一度跌逾百點 跌破半年線

NBA／曾痛批中挺台！康特將入美籍 改姓「自由」表達理念

中央社 / 波士頓28日綜合外電報導
塞爾蒂克中鋒康特（右）將成為美國公民，並將姓氏改為「自由」（Freedom）。 路透
塞爾蒂克中鋒康特（右）將成為美國公民，並將姓氏改為「自由」（Freedom）。 路透

美國體育網站「運動員」（The Athletic）今天報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克土耳其中鋒康特（Enes Kanter）明天將成為美國公民，並將姓氏改為「自由」（Freedom）。

康特經紀人費迪克（Hank Fetic）告訴美聯社，康特明天下午將參加公民宣誓儀式，同時將完成他的法定姓名變更程序。

29歲的康特長久以來直言批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），2017年甚至稱艾爾段是「我國的希特勒（Adolf Hitler）」。

康特不只毫無保留地批評土耳其，還譴責中國的人權紀錄。他日前上網公開力挺台灣、香港、藏人和維吾爾人，並痛批中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。

康特也點名NBA超級球星詹姆斯（LeBron James），除了批評詹姆斯未提倡接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也提到詹姆斯與全球運動用品供應商耐吉（Nike）的合作關係。

康特認為Nike未就中國少數民族受到不公待遇採取行動，與Nike代言人詹姆斯的態度脫不了關係，指稱面對中國悶不吭聲，金錢凌駕道德可悲又噁心。

康特在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說：「不要忘了，每當你把那些鞋子穿上腳，把那種T恤穿上身，這一切的背後都充滿了血淚與壓迫。」他控訴有「數以百萬計」的維吾爾人被迫在「現代奴役」工廠裡工作。

康特是在2011年的NBA選秀會上，被猶他爵士在第3順位選上，之後他輾轉待過奧克拉荷馬雷霆、紐約尼克、波特蘭拓荒者。目前他在塞爾蒂克陣中，這是他第2次披上綠衫軍戰袍。

康特曾在球鞋上表達出力挺台灣的立場。 美聯社
康特曾在球鞋上表達出力挺台灣的立場。 美聯社

塞爾蒂克 Enes Kanter

延伸閱讀

NBA／再開槍！康特痛批籃網老闆為中國懦夫

NBA／塞爾蒂克中鋒康特挺西藏 批習近平獨裁者

NBA／康特狠酸「金錢比道德重要」 詹姆斯：有意見就當面說

NBA／塞隊中鋒籲打疫苗 批詹姆斯沒盡「聯盟門面」責任

相關新聞

NBA／曾痛批中挺台！康特將入美籍 改姓「自由」表達理念

美國體育網站「運動員」（The Athletic）今天報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克土耳其中鋒康特（Enes Kan...

湖人勝率跌破五成 佛蓋爾真的飯碗不保？

幾年前跑洛杉磯湖人隊採訪時，記者賽後都在包廂外排隊，有時球團是安排包廂讓教練、球員與媒體互動，有時則開放更衣室近距離採訪。湖人隊的現任總教練佛蓋爾（Frank Vogel）不同，他偏好在包廂面對媒體並

NBA／史都華控詹皇出肘非意外 格林過來人身份相勸

臉部遭詹姆斯（LeBron James）肘擊掛彩見血，史都華（Isaiah Stewart）情緒失況下險引爆衝突，聯盟之後判處前者禁賽1場而後者則禁賽2場。詹姆斯衝突後首次受訪強調出肘絕非故意，但史都

NBA／今日戰績表 勇士柯瑞攻33分助隊打敗快艇拉出7連勝

NBA今日戰績表 勇士 105:90 快艇 公鹿 118:100 溜馬 塞爾蒂克 : 暴龍 國王 : 灰熊 活塞 : 湖人 NBA明日賽程 時間 主場 客場 08:00 魔術

NBA／曾隨馬刺2度奪冠 烏崔長考2年終接受退休事實

前次NBA出賽得追溯到2017年4月，老將烏崔（Beno Udrih）之後返回歐洲持續籃球生涯，2020年也曾先後受聘於尼克發展聯盟與鵜鶘隊上擔任助教，而他今天（28號）就在Instagram正式發表

NBA／2022年狀元之爭 「放大版安東尼」打出超車氣勢

NBA明年選秀會狀元兩大熱門日前上演正面對決，岡薩加大學的荷姆葛蘭（Chet Holmgren）強碰杜克大學的邦切羅（Paolo Banchero），最終後者不只贏了面子也贏了裡子，個人數據勝出外，所

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。