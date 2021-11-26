NBA／曾與50條蛇共同生活 湖人哈沃德：從它們身上學到很多

湖人「魔獸」哈沃德（Dwight Howard），是名副其實的愛蛇魔人。自曝曾與50條蛇共同生活，他也想為心愛的蛇寶貝平反，甩掉大眾對蛇冷血殘酷的刻板印象。

從小就喜愛動物的哈沃德，已和無數條蛇共度幾十年的歲月。在近日GQ受訪指出，大部分的人都對蛇存有既定印象，他出面為蛇朋友解釋，「其實他們很溫馴，除了對它們有太大的動作外，大部分時間它們都是安靜待著的！」、「它們其實很棒，教會我許多保持冷靜的方法。」

不過，他也承認有過被蛇咬的經驗，也讓他知道在與蛇相處時，要如何避免踩到對方底線，與它們和平共處。

曾入選8次明星賽的哈沃德，在今年開賽以來，繳出71.4%三分球命中率，暫居連盟最高，不過湖人戰績卻不太理想，以9勝10負排在西區第10，球隊可能也要花更多時間商討戰術，到時哈沃德也將被迫減少與寶貝寵物的相處時間。