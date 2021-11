NBA／曾與50條蛇共同生活 湖人哈沃德：從它們身上學到很多

湖人「魔獸」哈沃德(Dwight Howard),是名副其實的愛蛇魔人。自曝曾與50條蛇共同生活,他也想為心愛的蛇寶貝平反,甩掉大眾對蛇冷血殘酷的刻板印象。

從小就喜愛動物的哈沃德,已和無數條蛇共度幾十年的歲月。在近日GQ受訪指出,大部分的人都對蛇存有既定印象,他出面為蛇朋友解釋,「其實他們很溫馴,除了對它們有太大的動作外,大部分時間它們都是安靜待著的!」、「它們其實很棒,教會我許多保持冷靜的方法。」

不過,他也承認有過被蛇咬的經驗,也讓他知道在與蛇相處時,要如何避免踩到對方底線,與它們和平共處。

曾入選8次明星賽的哈沃德,在今年開賽以來,繳出71.4%三分球命中率,暫居連盟最高,不過湖人戰績卻不太理想,以9勝10負排在西區第10,球隊可能也要花更多時間商討戰術,到時哈沃德也將被迫減少與寶貝寵物的相處時間。

.@DwightHoward's neckwear for the new season is...different. 😳 pic.twitter.com/dJ8qcQ8fBG