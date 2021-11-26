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NBA／愛子心切！溜馬球迷詛咒兒子車禍去死 詹姆斯動氣

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯與溜馬球迷衝突。 法新社
詹姆斯與溜馬球迷衝突。 法新社

「湖人一哥」詹姆斯（LeBron James）遭禁賽一場後，霸氣回歸，連續命中致命三分球，擒下溜馬。但發生一件小插曲，詹皇遭場邊兩名觀眾言語攻擊而起了衝突，導致這兩人被驅趕離場，然而據美媒報導指出，雖真正衝突原因並不清楚，但疑似是球迷詛咒他的大兒子車禍去死，令詹姆斯大爆氣。

報導指出，這是昨天湖人作客溜馬比賽進入延長賽時，兩位坐在第一排的溜馬球迷，不斷對詹姆斯比出不雅動作，甚至還疑似詛咒其大兒子布朗尼(Bronny James)喪命於車禍，惡毒言論徹底踩到詹姆斯底線，立馬要求裁判將他們趕出場。令人無言的是其中一名女球迷，還對鏡頭做出哭臉表情，讓人看得火大。由於是詛咒自己的兒子，才會令愛子心切的詹姆斯出如此舉動。

詹姆斯賽後也針對此事表示，「我不會這樣對球迷說話，他們也不該這樣對我。不雅手勢與下流言語，是不容許在球場出現。」事後廣大網友也看不慣這種惡劣行為，紛紛揚言要肉搜做鬼臉的球迷，並憤怒表示「活該被趕出去!」

裁判 車禍

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