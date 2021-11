NBA／愛子心切！溜馬球迷詛咒兒子車禍去死 詹姆斯動氣

「湖人一哥」詹姆斯(LeBron James)遭禁賽一場後,霸氣回歸,連續命中致命三分球,擒下溜馬。但發生一件小插曲,詹皇遭場邊兩名觀眾言語攻擊而起了衝突,導致這兩人被驅趕離場,然而據美媒報導指出,雖真正衝突原因並不清楚,但疑似是球迷詛咒他的大兒子車禍去死,令詹姆斯大爆氣。

報導指出,這是昨天湖人作客溜馬比賽進入延長賽時,兩位坐在第一排的溜馬球迷,不斷對詹姆斯比出不雅動作,甚至還疑似詛咒其大兒子布朗尼(Bronny James)喪命於車禍,惡毒言論徹底踩到詹姆斯底線,立馬要求裁判將他們趕出場。令人無言的是其中一名女球迷,還對鏡頭做出哭臉表情,讓人看得火大。由於是詛咒自己的兒子,才會令愛子心切的詹姆斯出如此舉動。

詹姆斯賽後也針對此事表示,「我不會這樣對球迷說話,他們也不該這樣對我。不雅手勢與下流言語,是不容許在球場出現。」事後廣大網友也看不慣這種惡劣行為,紛紛揚言要肉搜做鬼臉的球迷,並憤怒表示「活該被趕出去!」

LeBron James get into it with 2 courtside Pacers fans get ejected. 😳



One makes a crying face as she walks out. ☹️pic.twitter.com/4QsXBv5R4l