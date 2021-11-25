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NBA／再開槍！康特痛批籃網老闆為中國懦夫

聯合新聞網 / 綜合報導
塞爾蒂克中鋒康特。 路透
塞爾蒂克中鋒康特。 路透

塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter)，近期不斷抨擊中國政府，並聲援西藏、香港和台灣等國家，為人權議題發聲。今日他發文譴責籃網台籍老闆蔡崇信，痛批他為「中國魁儡」。

康特先前屢次批評中共領導人習近平獨裁專制，並連帶諷刺湖人一哥詹姆斯(Lebron James)和Nike老闆(Phil Knight)是舔共一族。

台籍老闆蔡崇信，至從接手籃網後，不斷對中國政權表達支持，無視那些被剝奪的人權。康特公開抨擊表示，「蔡崇信是中國政府的懦夫和傀儡! 停止亞裔仇恨與反中共是能並存的。人權不是“西方”價值觀，而是普世價值觀！」，並狠批他沒骨氣。

事件回溯至2019年，前火箭總管莫雷(Daryl Morey)當時力挺香港反送中，卻遭蔡崇信發文譴責，並稱香港抗爭運動是「分裂國土」，14億中國公民應團結一致。

香港 人權 中共 亞裔 習近平

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