NBA／不滿未選為75大 前獨行俠猛將馬里安：數據不說謊

NBA官方為了紀念新賽季為成立75周年，決議更新過往50大球星為75大，然而名單一出幾家歡樂幾家愁，今天前NBA全能型球員馬里安(Shawn Marion)也對於自己名字沒有出現在75人名單上感到相當不滿。

目前43歲的馬里安，生涯一共待過5支球隊，1999年以第一輪第9順位被太陽挑中，是隊上攻防兩端都不可或缺的球員，後來先後被交易到熱火、暴龍和小牛，並在2011年幫助獨行俠奪冠，也成為他個人生涯唯一一冠，在數據方面，他繳出生涯平均15.2分、8.7籃板、1.9助攻、48.4命中率和33.1三分命中率的成績，外加入選過4次明星賽。

儘管身為聯盟中著名的全能型球員，並擁有從一號守到五號的實力，被認為是聯盟的大鎖之一，但其職業生涯從未被選進過最佳防守陣容。

日前他接受訪問時，表達出對於自己沒有入選75大球星相當不滿，「我覺得我應該有在前 75 名，雖然我得到的關注沒有其他球員多，但讓我告訴你，我的數據不會說謊。所以，當你回去看我的表現時，你一定會說，『天啊，能做到這些事的這個人真的只有201公分嗎?』我告訴你，我立下的那些功績可不簡單。」