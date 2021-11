NBA／不滿未選為75大 前獨行俠猛將馬里安：數據不說謊

NBA官方為了紀念新賽季為成立75周年,決議更新過往50大球星為75大,然而名單一出幾家歡樂幾家愁,今天前NBA全能型球員馬里安(Shawn Marion)也對於自己名字沒有出現在75人名單上感到相當不滿。

目前43歲的馬里安,生涯一共待過5支球隊,1999年以第一輪第9順位被太陽挑中,是隊上攻防兩端都不可或缺的球員,後來先後被交易到熱火、暴龍和小牛,並在2011年幫助獨行俠奪冠,也成為他個人生涯唯一一冠,在數據方面,他繳出生涯平均15.2分、8.7籃板、1.9助攻、48.4命中率和33.1三分命中率的成績,外加入選過4次明星賽。

"I feel like I should've been top 75."@matrix31 pulled up on SLAM Presents No Pump Fakes with @theus_elijah & @AKISNBA. Tap in. https://t.co/xPMkHIN8PP pic.twitter.com/hzjFanX3zf