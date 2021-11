NBA／庫茲瑪前衛穿著超吸睛 連詹皇都留言：太超過了

今天巫師在主場迎來和黃蜂的交手,黃蜂靠著洛齊爾(Terry Rozier)最後飆進一記關鍵三分,最終以109比103擊敗巫師,不過球迷在關注比賽同時,顯然很難不被巫師庫茲瑪(Kyle Kuzma)賽前一身浮誇粉紅色毛衣所吸引,連前隊友湖人球星詹姆斯(Lebron James)都表示,「太超過了」。

近幾年來NBA球星越來越重視自己服裝的打扮,他們的「奇裝異服」時常也成為球迷茶餘飯後的焦點,其中湖人衛斯特布魯克(Russell Westbrook)無疑是大家心目中家裡衣櫥最深、也最勇敢穿搭的男人,從裙子到深V裝無奇不有,不過看來威少出現對手了。

今天賽前庫茲瑪身穿一件粉紅色毛衣走入球場,而毛衣顏色不但相當顯眼,長度和寬度大到庫茲瑪整隻手都被埋在裡面,如此前衛的穿搭除了引發球迷熱切討論,還吸引到詹姆斯(Lebron James)和戴維斯(Anthony Davis)前來在他的IG底下留言。

詹姆斯寫下,「你瘋了才穿成這樣,我才不要幫你按讚因為穿這樣真的太超過了,」,而戴維斯則說,「你打扮成這樣真的越線了。」

When you're off to one of the best starts in franchise history, you get to wear whatever you want😂@kylekuzma | #DCAboveAll pic.twitter.com/2drVu8PpGg