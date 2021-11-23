聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬美元
針對湖人活塞的衝突事件，聯盟今日宣布湖人球星詹姆斯（LeBron James）將被禁賽1場，而活塞史都華（Isaiah Stewart）則遭禁賽2場，詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元，不過，據美媒報導，湖人卻能藉機省下約53萬美元，算是不幸中的大幸。
在昨日湖人作客活塞的比賽中，詹姆斯卡位時肘擊史都華的臉部，雙方進而引發衝突，最後兩人都被驅逐出場，今天宣布結果詹姆斯（LeBron James）將吃下生涯第一張禁賽處分，而根據聯盟規定，球員若因被禁賽無法出賽，球隊將不用給付當天比賽的薪水，也因此詹姆斯將會損失28.4萬美元。
儘管湖人十分不樂見這樣的情況，但沒想到詹姆斯的禁賽竟然能幫助球隊省下一筆鉅額，原因就是在詹姆斯的罰金中，湖人能夠分到一半的金額也就是14.2萬美元，再加上因為詹姆斯下場比賽無法出賽，因此球隊今年原先應繳的豪華稅金額就能藉此降低，根據計算後，預計湖人能在這次禁賽懲處中獲利53.2萬美元。
湖人在今夏交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，必須繳納4320萬美元的奢侈稅，創下隊史新高。
The suspension will cost LeBron James $284,004 and Isaiah Stewart $45,201 ($22,601 per game).— Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 22, 2021
In addition, the Lakers will receive a $142,002 credit toward the luxury that that projects to save them $532,508. https://t.co/sL3KEzTtua
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言