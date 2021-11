NBA／詹姆斯遭禁賽 湖人藉機省下53萬美元

針對湖人活塞的衝突事件,聯盟今日宣布湖人球星詹姆斯(LeBron James)將被禁賽1場,而活塞史都華(Isaiah Stewart)則遭禁賽2場,詹姆斯因下一場無法出賽將會損失約28萬美元,不過,據美媒報導,湖人卻能藉機省下約53萬美元,算是不幸中的大幸。

在昨日湖人作客活塞的比賽中,詹姆斯卡位時肘擊史都華的臉部,雙方進而引發衝突,最後兩人都被驅逐出場,今天宣布結果詹姆斯(LeBron James)將吃下生涯第一張禁賽處分,而根據聯盟規定,球員若因被禁賽無法出賽,球隊將不用給付當天比賽的薪水,也因此詹姆斯將會損失28.4萬美元。

儘管湖人十分不樂見這樣的情況,但沒想到詹姆斯的禁賽竟然能幫助球隊省下一筆鉅額,原因就是在詹姆斯的罰金中,湖人能夠分到一半的金額也就是14.2萬美元,再加上因為詹姆斯下場比賽無法出賽,因此球隊今年原先應繳的豪華稅金額就能藉此降低,根據計算後,預計湖人能在這次禁賽懲處中獲利53.2萬美元。

湖人在今夏交易來衛斯特布魯克(Russell Westbrook)後,必須繳納4320萬美元的奢侈稅,創下隊史新高。

The suspension will cost LeBron James $284,004 and Isaiah Stewart $45,201 ($22,601 per game).



In addition, the Lakers will receive a $142,002 credit toward the luxury that that projects to save them $532,508. https://t.co/sL3KEzTtua