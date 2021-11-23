NBA／肘擊對手被趕出場 詹姆斯禁賽1場

NBA今天做出懲處，詹姆斯因為出肘揮到史都華眼角，讓他當場血流如注，因此被禁賽1場。

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBronJames）在昨天與底特律活塞的比賽中傷到史都華（Isaiah Stewart），兩人在衝突發生後雙雙被趕出場，這是詹姆斯生涯第2次被驅逐出場。

史都華當時血流滿面，卻仍數次要上前理論，向詹姆斯討回公道，不過屢次被隊友、工作人員攔住。

20歲的史都華，因為這次衝突被禁賽兩場。

NBA表示，史都華會被禁賽兩場，是因為他「以違反運動道德的方式，不斷且激動地推擠（詹姆斯），讓場上紛爭的情況升級」。

詹姆斯因為「粗魯地打到史都華的臉，引發場上的紛爭」，遭禁賽1場，這意味著湖人明天對上紐約尼克的比賽，他將無法上場。

昨天這起事件發生在比賽第3節剩下9分18秒，活塞葛蘭特（Jerami Grant）正在罰球，詹姆斯和史都華激烈卡位準備爭搶籃板，此時詹姆斯揮肘擊中史都華，讓他一度倒地。

隨後，滿臉是血的史都華上前與詹姆斯理論，雙方球員湧向前來，在史都華不斷要向詹姆斯討回公道之際，數名教練、保全也跟著過來，試圖阻止衝突擴大。

這波衝突中，詹姆斯被判惡意犯規遭趕出場，史都華則被吹兩次技術犯規遭罰出場。

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）為隊友詹姆斯辯護，他說：「聯盟裡每個人都知道，（詹姆斯）不是個打球很髒的人，發生事情當下他也立刻回頭，並表達是他的錯，並稱他不是有意的。我不知道史都華想幹嘛。」

4度奪下NBA總冠軍的詹姆斯，今年邁入第19個賽季，先前他職涯中只被趕出場過一次，是在2017年11月對上邁阿密熱火一役，而這是他第一次遭禁賽。