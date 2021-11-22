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PLG／領航猿拚冠 施晉堯目標總冠軍賽MVP

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
施晉堯（右二）新賽季將個人獎目標設定在總冠軍賽MVP。記者侯永全／攝影
施晉堯（右二）新賽季將個人獎目標設定在總冠軍賽MVP。記者侯永全／攝影

桃園領航猿隊「一哥」施晉堯PLG元年打出代表作，獲得年度第一隊肯定，新賽季他將目標設定更高，以MVP為方向，期許和陣容全面升級的領航猿創造光榮時刻。

領航猿今天舉行開季記者會，曝光球隊主視覺、口號、3套球衣、啦啦隊和周邊商品等各項資訊，其中新口號「Rising」靈感就源自施晉堯，他上季季後挑戰賽驟死戰絕殺一擊失手後落寞蹲在球場再起身的畫面，催生出領航猿年度新口號。

成為年度口號的背號主角，施晉堯笑說，已經沒去想上季的失利，新賽季要向前看，「今年補上璞園的球員，全隊整體等於13個人都可以用，分工更細一點，不像去年球權都在我身上，今年很多主攻手，不一定要我攻，可以去做其他工作。」

新賽季他沒設定特別個人目標，只盼完成總經理陳信安今天喊出的總冠軍目標，「去年真的只差一步，今年團隊比去年好，是不同的領航猿。」他透露給自己目標是去角逐聯盟MVP和總冠軍賽MVP，以這兩個獎項為設定去努力。

今年成為領航猿新成員的「大瀚」黃泓瀚，熱身賽第二站賽程曾繳出「大三元」數據，對領航猿快速球風十分適應的他透露，從SBL轉戰PLG的第一個賽季會以最佳防守球員和年度防守第一隊為目標，幫助球隊朝冠軍邁進。

施晉堯（中）新賽季將個人獎目標設定在總冠軍賽MVP。記者曾思儒／攝影
施晉堯（中）新賽季將個人獎目標設定在總冠軍賽MVP。記者曾思儒／攝影

領航猿 PLG

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