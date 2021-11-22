PLG／澎澎減重10公斤 籃球博士封「超跑坦克」

熱身賽身形就明顯精壯不少的桃園領航猿隊隊長「澎澎」陳冠全，今天在領航猿開季記者會化身模特兒，展示球隊新賽季客場戰袍，總教練鄭志龍還封給他「超跑坦克」新外號，期許隊長不只壯，還要「會跑」，融入團隊的快速球風。

國手資歷完整的陳冠全不改幽默個性，最初還不想透露體重，喊說「不談這種膚淺的東西」，後來才鬆口，體重「顛峰」達129公斤，近4個月在控制飲食加上球隊備戰新賽季，不只甩肉10公斤，體脂已下降百分之4、肌肉量增加百分之5，跑動起來更輕盈。

「龍哥（鄭志龍）來時，球隊訓練剛上強度，那時真的覺得快往生，習慣後就覺得『好像還可以』，自己沒跑那麼慢。」現在盡量吃原型食物的陳冠全笑說，有感受今年運動表現和上季相較提升不少，不過現在「革命尚未成功」，目標是身材更精壯。

今年領航猿3名洋將都非大個子球員，今天一起在記者會亮相的喬丹（Jordan Tolbert）身高200公分，還在自主健康管理的羅賓森（Devin Robinson）203公分，同樣自主健康管理中的吉布森（John Gillon）更只有183公分，本土長人勢必要分擔防守其他隊伍洋將的重任。

身高197公分的陳冠全提到，過去SBL就遇過穿著達欣隊戰袍的攻城獅隊新洋將辛巴（布拉），先前和富邦隊打友誼賽也遇過230公分的德古拉，新賽季早有心理準備，他笑說：「守爆是不可能，降低他們表現還是有可能。」

鄭志龍強調，球場有許多元素，領航猿高度非優勢，但可靠準度和速度突圍，且兩位洋將本周就會加入練球，期待新賽季能完成奪冠目標。