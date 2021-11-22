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NBA／沙加緬度國王開除總教練華爾頓 詹特瑞暫代

一句「不然要怎樣」爆眾怒…回顧陳時中嗆辣驚句

NBA／沙加緬度國王開除總教練華爾頓 詹特瑞暫代

中央社 / 沙加緬度21日綜合外電報導
沙加緬度國王隊總教練華爾頓遭球隊開除。美聯社
沙加緬度國王隊總教練華爾頓遭球隊開除。美聯社

美國職籃NBA沙加緬度國王今天開除總教練華爾頓（Luke Walton），並任命詹特瑞（Alvin Gentry）暫代。國王近況不佳，過去8場已輸掉7場，開季打了17場只有6勝。

路透社報導，國王總經理兼籃球運營總裁麥奈爾（Monte McNair）表示：「本季截至目前為止經徹底評估後，我決定換掉總教練，感謝華爾頓對國王的付出與貢獻。」

現年41歲的華爾頓執掌國王兵符才剛展開第3個球季，期間戰績68勝93負，往昔在洛杉磯湖人共3個球季，戰績98勝148負。

華爾頓帶領國王的前兩個球季，戰績都是31勝41負，上季在西區15隊中排名第11，只差兩勝就能晉級季後賽。

現年67歲的詹特瑞臨危受命，國王是他NBA執教生涯的第6支球隊，最初1995年帶領邁阿密熱火，之後1997至2000年在底特律活塞，2000至2003年在洛杉磯快艇，2015至2020年在紐奧良鵜鶘，累計戰績510勝595負。

自2006年起，國王已15年沒有打進季後賽，追平快艇的紀錄。當年快艇的前身水牛城勇士（BuffaloBraves）自1977年起與季後賽無緣，一直到1992年才終結NBA最長的季後賽乾旱。

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