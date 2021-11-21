HBL／「藍魔鬼」新榮下課 教頭不捨：盡力了

94學年迎接隊史第一座HBL男甲級金盃，曾創連3年打進冠軍賽的「藍魔鬼」新榮高中，今天110學年HBL男甲級預賽最終戰以70：75敗給強恕高中後，結束隊史最後一場HBL比賽，從103學年開始執教的校友教練蘇裕勝感觸滿懷說，非常不捨，但球員也已盡力，接下來還有許多挑戰要面對。

蘇裕勝92學年進入新榮，是隊史首冠成員，103學年臨危受命回校執掌兵符，當年就率隊前進4強，但之後來自台南的「藍魔鬼」戰績起伏，再不曾嘗8強滋味，去年就已停止招生，110學年HBL成球隊的「畢業旅行」。

從資格賽一路闖到預賽，新榮今天在張翟恩7記三分球發揮下，一路緊咬比分，但第四節末一度追到3分差，反撲仍差一步，最終以5分差吞下預賽全敗，看著強恕搭上12強末班車。

蘇裕勝坦言，原本希望「畢業旅行」能到高雄，沒想到在台北就終結，他嘆：「能走到這也很不容易，盡力了。」他形容球場就像人生縮影，會遇到許多考驗，「HBL結束了，還是要好好準備大學。」

HBL球隊南北失衡嚴重，今年16強只有新榮和高苑工商兩支南部代表，蘇裕勝感慨說，一支傳統隊伍就要消失，當然不捨，但球員沒有中途放棄，自己也婉拒其他招手機會，和這批球員「有始有終」走到最後，完成對學生和家長「負責」的使命。

不知不覺就帶隊7年，蘇裕勝笑說，107學年率自己招生來的子弟兵闖進複賽，還有今年的16強旅程，得到的成就感其實都超過103學年的季軍，如今新榮就像昔日再興高中一樣從HBL舞台「畢業」，除了不捨，也只能面對。