菜鳥攻守毫無生澀 暴龍巴恩斯開季技驚四座

NBA球季已經開打一個月，各隊均磨合就緒，一些甫加盟的新面孔陸續亮相，展現出天賦與潛力，幾位菜鳥表現可圈可點，有望在所屬球隊扛下重任，包括多倫多暴龍隊的巴恩斯（Scottie Barnes）角色愈加吃重，未來值得多方觀察。

目前擠入新秀排名前十大的球員，其中八人獲充分上場時間，只有休士頓火箭隊的森根（Alperen Sengun）、丹佛金塊隊的海蘭德（Bones Hyland）平均上場少於26分鐘，卻仍入列新秀前十大。對NBA菜鳥來說，上場時間可說是至關重要，除了加快適應比賽節奏、融入戰術，最重要是取得曝光機會，被外界看到並討論他們。

這也是為何，一開季入傷兵名單的康寧漢（Cade Cunningham ）並未引起熱議，取而代之是在加拿大多倫多效力的巴恩斯、休士頓火箭隊的格林（Jalen Green），和克里夫蘭騎士隊莫布里（Evan Mobley）獲高度關注，精彩的畫面重播於各媒體平台放送，持續取得排位上升。

暴龍前鋒巴恩斯(左)和騎士前鋒莫布里(右)是開季最火熱的兩位新人，在前幾周的NBA官網Kia Rookie Ladder新人榜上，他們輪流搶佔第一名位置。 美聯社

截至美西時間11 月 15 日數據，巴恩斯攀升至新秀榜第一名。開季至今每場砍下16.3分、8.3個籃板與2.8次助攻，得分和籃板數在2021年梯次新人暫居榜首。值得一提的是，這位新人在客場比賽生龍活虎，平均可得19.6分、9.8個籃板和2.6次助攻，54.2％命中率甚至比主場還出色，顯示心理素質過人。

日前，他在與布魯克林籃網隊之戰大放異彩，對手的總教練奈許（Steve Nash）不吝給予肯定：「巴恩斯在很多層面主導比賽，進攻端他表現非常好，而且有很高的開發潛力，目前來看仍有成長空間。防守部分，這小子多才多藝，能夠打不同位置，球技和基本動作都很到位。」

巴恩斯(右)在客場比賽數據更勝過主場，顯示他的心理素質過人，不易受到外界影響，一心專注於場上的比賽。 美聯社

給予巴恩斯掌聲的還有「毒舌球評」巴克利（Charles Barkley），認為這位菜鳥球技雖粗糙但積極，預測巴恩斯最終可摘下年度新人寶座。他的好暴龍隊很清楚，正持續開發多種武器包括三分長射以主導賽局。現階段，巴恩斯禁區命中率達67％、中距離43％，他能在面對防守時急停跳投，也能自行運球切入、灌籃，進攻手段相當多元。

暴龍隊總教練諾斯（Nick Nurse）說：「巴恩斯罰球不斷進步，在17呎的跳投也愈來愈得心應手。現在，我要他把三分線的準心練出來，盡快成為進攻武器一部分。」除了球技外，教練團也給予這位新人心理教育，因為過去有幾場比賽，巴恩斯在三分線外空檔竟沒出手，而是選擇把球傳給隊友，這讓諾斯頗為不悅。

學習接球就投，是巴恩斯必須學習的課題，毫無疑問新人球季就是開發的最佳時間點，必須勇於嘗試，他接受媒體採訪時說：「如果是外線空檔，我應該更有自信一點，拿到球就投不要猶豫才對。」輸贏固然重要，但巴恩斯在確定為暴龍隊培養對象後，投進三分球的價值遠勝過一切。

多倫多首輪第四順位選到寶，巴恩斯(右)一開季就展現絕佳的主宰力，現在教練團亟欲培養這位超級新人，讓他能在更多層面主導比賽。 歐新社資料照片

隨著一場又一場精彩表現，巴恩斯的粉絲數量也增加，開季十場比賽就拿170分、85個籃板滾燙非常，上一位前輩有此主宰力的是1992年歐尼爾（Shaquille O’Neal）。這位菜鳥能否摘下年度新人王仍屬未知數，眼前參與角逐的最大對手應該是莫布里。至於底特律活塞隊的康寧漢，以及火箭隊的格林亦可能逐步升溫，球季還很長之後發生什麼事很難說，但季初巴恩斯無疑為本屆新人最大亮點。