NBA／康特狠酸「金錢比道德重要」 詹姆斯：有意見就當面說

塞爾蒂克中鋒康特(Enes Kanter)近日頻頻將炮口對準中國,這回他改批評「詹皇」詹姆斯(LeBron James)對中國噤聲,大酸:「對『King』來說,金錢比道德重要。」

康特近期時常在推特上發表反中言論,甚至每天換穿支持西藏、香港、新疆、台灣、抵制北京冬奧、反對活摘器官、偽善者Nike、停止奴役工人等塗鴉球鞋。而前天(19日),他又在推特放上最新的塗鴉球鞋,圖中,習近平替詹姆斯加冕,詹姆斯身後還有好幾袋金錢,球鞋內側則印有「嘿,你還在查找資料和受教育嗎?」

康特寫下:「這些運動員假裝他們很關注社會正義議題,但當大頭頭一開口,他們就保持沉默,這是多麼令人沮喪和作嘔的一件事。」並狠批詹姆斯:「對『King』來說,金錢比道德重要。」

塞爾蒂克日前正好和湖人交手,據外國媒體報導,詹姆斯對此回應:「我不會將精力花在太多人身上,(康特)他絕對不是我想要花費精力的人,他只是想利用我的名氣替自己製造機會,我也不會過度評論這件事。他總是對我很有意見,但身為一個男人,有意見你大可以當面說清楚,他今晚明明有機會的,我在走廊看見他,但他直接從我旁邊走過。」

Money over Morals for the “King” 👑



Sad & disgusting how these athletes pretend they care about social justice



They really do “shut up & dribble” when Big Boss 🇨🇳 says so



Did you educate yourself about the slave labor that made your shoes or is that not part of your research? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ