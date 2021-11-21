NBA／康特狠酸「金錢比道德重要」 詹姆斯：有意見就當面說
塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）近日頻頻將炮口對準中國，這回他改批評「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對中國噤聲，大酸：「對『King』來說，金錢比道德重要。」
康特近期時常在推特上發表反中言論，甚至每天換穿支持西藏、香港、新疆、台灣、抵制北京冬奧、反對活摘器官、偽善者Nike、停止奴役工人等塗鴉球鞋。而前天（19日），他又在推特放上最新的塗鴉球鞋，圖中，習近平替詹姆斯加冕，詹姆斯身後還有好幾袋金錢，球鞋內側則印有「嘿，你還在查找資料和受教育嗎？」
康特寫下：「這些運動員假裝他們很關注社會正義議題，但當大頭頭一開口，他們就保持沉默，這是多麼令人沮喪和作嘔的一件事。」並狠批詹姆斯：「對『King』來說，金錢比道德重要。」
塞爾蒂克日前正好和湖人交手，據外國媒體報導，詹姆斯對此回應：「我不會將精力花在太多人身上，（康特）他絕對不是我想要花費精力的人，他只是想利用我的名氣替自己製造機會，我也不會過度評論這件事。他總是對我很有意見，但身為一個男人，有意見你大可以當面說清楚，他今晚明明有機會的，我在走廊看見他，但他直接從我旁邊走過。」
Money over Morals for the “King” 👑— Enes Kanter (@EnesKanter) November 18, 2021
Sad & disgusting how these athletes pretend they care about social justice
They really do “shut up & dribble” when Big Boss 🇨🇳 says so
Did you educate yourself about the slave labor that made your shoes or is that not part of your research? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ
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