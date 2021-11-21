快訊

捷運三鶯線施工疏失釀3死2傷 新北市府重罰廠商84萬

無須靠藥物治療 專家一致推薦降血壓No.1飲食法

NBA／湯普森復健之路快到盡頭 勇士總管：最快一個月內回歸

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊總管邁爾斯透露，湯普森的復健已進入最後階段。 歐新社
勇士隊總管邁爾斯透露，湯普森的復健已進入最後階段。 歐新社

勇士隊「浪花兄弟」何時才能合體呢？近日總教練柯爾（Steve Kerr）表示湯普森（Klay Thompson）的狀態良好，而勇士隊總管邁爾斯（Bob Myers）也在節目上透露湯普森的最新近況，並公布他最快可回歸NBA賽場的時間。

湯普森在2019年10月時左膝十字韌帶斷裂，下個賽季報銷，隔年（2020年）11月訓練時又傳出噩耗，他的右腳阿基里斯腱撕裂，因此又缺席了2020-21賽季，連兩年都只能在板凳區眼巴巴地看著隊友打球。

不過，邁爾斯近日表示，湯普森的復健已進入最後階段，但考量到他已兩年沒有實戰經驗，目前考慮讓他先到球隊體系下的發展聯盟聖塔克魯茲勇士適應比賽強度，他也坦言，讓一位NBA球星到發展聯盟打球是件「困難」的事，「就像你不會叫柯瑞（Stephen Curry）或格林（Draymond Green）到那裡比賽一樣。」

邁爾斯希望湯普森能在主場復出，並透露若情況樂觀可能一個月內就能回歸：「我們都希望他傷後首次出賽能在自家主場，但這要看他什麼時候能回來。如果他感覺很好，那近一個月內就能看到他，若進展不如預期，那我們會耐心等待，直到他完全做好準備。」

復健 NBA 勇士

延伸閱讀

NBA／疾呼國王低迷別怪教練 老將湯普森籲球員自立自強

NBA／勇士湯普森完成5對5訓練 柯爾：他進步神速

NBA／湯普森復原情況良好 傳有望耶誕節前回歸

NBA／女籃球星神預言柯瑞飆50分 湯普森也轉發表驚嘆

相關新聞

NBA／湯普森復健之路快到盡頭 勇士總管：最快一個月內回歸

勇士隊「浪花兄弟」何時才能合體呢？近日總教練柯爾（Steve Kerr）表示湯普森（Klay Thompson）的狀態良好，而勇士隊總管邁爾斯（Bob Myers）也在節目上透露湯普森的最新近況，並公布他最快可回歸NBA賽場的時間。

NBA／加國宣佈防疫新政策 未接種疫苗球員不得入境比賽

美國本土目前有舊金山與紐約2座城市規定，若當地隊伍所屬球員未施打疫苗則無法出賽，影響範圍所及3隊也就是勇士、尼克與籃網陣中，維金斯（Andrew Wiggins）很快就妥協乖乖配合，而厄文（Kyrie Irving）則堅持立場，目前仍缺賽。

NBA／泰托姆、施羅德合砍62分 塞爾蒂克近10戰奪7勝

昨天擊敗湖人後，塞爾蒂克緊接在主場迎戰雷霆，前三節在泰托姆（Jayson Tatum）和施羅德（Dennis Schroder）聯手攻下48分的帶領下，取得15分領先優勢，雖然最後被雷霆一路追到4分差，但最終仍是以111比105拿下勝利。

NBA／休賽季引援領軍關鍵三分攻勢 巫師逆轉快意復仇熱火

巴特勒（Jimmy Butler）與比爾（Bradley Beal）復出兩樣情，一邊是率隊2連勝，另一邊則吞連敗，前一場正好就是雙方交手，巴特勒力壓比爾外，熱火也拉下巫師登頂東區。如今再正面對決，巫師關鍵三分攻勢奏效，以103比100逆轉復仇。

NBA／想在家中獎牌陳列架有一席 小柯瑞曝想拚三分大賽冠軍

一家父子3人在NBA都以射手身份聞名，老柯瑞（Dell Curry）、柯瑞（Stephen Curry）與小柯瑞（Seth Curry）也都參加過全明星週末三分球大賽，不過僅只柯瑞曾抱回獎盃，弟弟對於哥哥成就顯然也想見賢思齊，小柯瑞日前受訪就透露這動力。

NBA／板凳部隊第四節發威 尼克賞火箭14連敗

巴克斯（Alec Burks）在第四節獨拿17分，搭配奎克利（Immanuel Quickley）的10分，尼克靠著強勢的替補表現，在第四節一舉擺脫火箭的糾纏，在主場以106比99拿下勝利，同時賞給火箭14連敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。