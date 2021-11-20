NBA／今日戰績表 詹皇復出救不了湖人吞3連敗
NBA今日戰績表
溜馬 118:121 黃蜂
勇士 105:102 活塞
湖人 108:130 塞爾蒂克
魔術 113:115 籃網
雷霆 89:96 公鹿
快艇 81:94 鵜鶘
公牛 114:109 金塊
獨行俠 104:112 太陽
暴龍 108:89 暴龍
NBA明日賽程
時間 客場 主場
06:00 火箭 vs. 尼克
08:00 鵜鶘 vs. 溜馬
08:00 熱火 vs. 巫師
08:30 黃蜂 vs. 老鷹(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:30 雷霆 vs. 塞爾蒂克
09:00 魔術 vs. 公鹿
09:00 灰熊 vs. 灰狼
11:00 76人 vs. 拓荒者(緯來體育台)
11:00 爵士 vs. 國王
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