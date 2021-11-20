NBA／今日戰績表 詹皇復出救不了湖人吞3連敗

在約柯奇（Nikola Jokic）右手腕扭傷被迫缺席的情況下，金塊雖然一路奮戰，仍舊以108比114不敵公牛。公牛結束西區客場5連戰旅程，期間拿下3勝2敗，戰績11勝5敗與熱火相同，名列籃網之後；而

2021-11-20 15:40