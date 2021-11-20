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NBA／今日戰績表 詹皇復出救不了湖人吞3連敗

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯缺席8場後終於傷癒復出，可惜還是救不了湖人。 路透社
詹姆斯缺席8場後終於傷癒復出，可惜還是救不了湖人。 路透社

NBA今日戰績表

溜馬 118:121 黃蜂

勇士 105:102 活塞

湖人 108:130 塞爾蒂克

魔術 113:115 籃網

雷霆 89:96 公鹿

快艇 81:94 鵜鶘

公牛 114:109 金塊

獨行俠 104:112 太陽

暴龍 108:89 暴龍

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 火箭 vs. 尼克

08:00 鵜鶘 vs. 溜馬

08:00 熱火 vs. 巫師

08:30 黃蜂 vs. 老鷹(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:30 雷霆 vs. 塞爾蒂克

09:00 魔術 vs. 公鹿

09:00 灰熊 vs. 灰狼

11:00 76人 vs. 拓荒者(緯來體育台)

11:00 爵士 vs. 國王

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