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HBL／找回消失的神盾 松山輕取宜中晉級12強

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
松山在預賽收下二連勝後晉級到12強複賽。記者季相儒／攝影
松山在預賽收下二連勝後晉級到12強複賽。記者季相儒／攝影

松山高中在今年HBL預賽雖然少了兩大長人于泓凱與于泓翔，不過也重拾過去的快速球風與強悍防守，在首戰以49分差距擊敗三重商工後，今天再以85：55輕取宜中，收下2連勝和前往高雄12強複賽的車票。

儘管隊史不乏出色的長人球員，過去兩年也擁有于泓凱與于泓翔兩名超過200公分的中鋒，但松山過去兩學年的表現卻不如預期，尤其招牌的防守優勢未能發揮，導致他們一度中斷連續6年打進8強的紀錄。

不過在今年于家兄弟因為邊境管制無法來台的情況下，松山這次預賽也無2公尺以上長人坐鎮，反倒找回過去的防守壓迫力與速度，讓他們面對三重和宜中合計贏了對手多達79分，成為C組首支晉級12強的球隊。

松山教練黃萬隆坦言，今年球隊在失去高度的情況下，經驗也稍微差一點，但速度、防守以及板凳整齊度上更像是以往的松山，不過在今天晉級12強後他仍對於球隊表現未感到滿意，希望球員能夠繼續繃緊神經。

而對於今年陣中有「最強國中生」之稱的林現惟在首戰攻下21分、10籃板後，今天明顯受到宜中的包夾防守，僅拿下11分、4籃板，黃萬隆也直言這將會成為他的課題，「因為他想挑戰別人，別人也想挑戰他，當大家都知道他要攻的時後，防守者就會一個、兩個、三個夾上來，所以我也希望他能夠打得更簡單一點，單擋之後就投籃，不一定要殺上去。」

松山高中 HBL

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