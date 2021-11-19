麻煩不只西門斯鬧劇 76人連敗迷霧的困境與曙光

打從季前西蒙斯(Ben Simmons)與76人球團、隊友決裂，鬧得滿城風雨開始，球隊似乎就註定面臨場外比場內更加精采的肥皂劇。西蒙斯拒絕向球隊報到鬧了好一段時間，為了避免球團的罰款才參與了練球，只卻明顯得心不在此，練球精神渙散，與隊友的互動更是降到冰點。

當家中鋒安比德(Joel Embiid)就曾放話表示，全隊為此變得更加團結一心，也反映在他們的開季戰績上。76人前十場取得8勝2負，一舉創下二十年來球隊最佳開季表現，簡直就在用實際作為告訴西蒙斯，球隊不是非他不可。

本季一場未打，價值三千萬年薪的西蒙斯鬧劇尚未結束，屢次傳出心理問題，並且不願意配合球團醫療團隊進而早日回歸球場。不斷地在球隊奮戰之際傳出這種消息令人諷刺，現在的76人或許得當作沒有這號人物來進行這個賽季，同時市場對於西蒙斯的價值更可能日漸貶值。

西蒙斯球技雖有問題，但現在心態上的問題更大，他賭氣要跟球隊鬧翻，完全是自毀前程的做法。 美聯社

只是76人的問題看似不僅只有西蒙斯的缺陣而已，76人在六連勝，並且二度贏過公牛之後，卻陷入了五連敗持續中的低潮。

主力因健康協議缺陣 拱手讓出東區王位

陣中後衛喬(Isaiah Joe)、主力前鋒哈里斯(Tobias Harris)、安比德、塞布爾(Matisse Thybulle)輪番觸發聯盟健康協議被迫缺陣，76人陣容受到疫情攪局，始終無法維持穩定的先發組合，也讓教練團的調度陷入攻守失序的狀態。五連敗下來，76人已拱手讓出東區王位，排名下滑到東區第八。

76人這五場失分高達114.8分，高於賽季平均106.7分許多，即便頂替安比德先發上陣的佐蒙德(Andre Drummond)，扣掉對爵士只打了12分鐘之外，其餘四場皆上陣超過30分鐘，三場雙十，兩場抓了20、25記籃板球，重現籃板癡漢身手，也無法掌握球隊生殺大權。

76人原本士氣高昂接連打出佳作，要證明他們沒有西蒙斯照樣是強隊，無奈COVID19病毒攪局，主力球員輪番被隔離，看到球隊近期的慘狀，總教練瑞佛斯也無力回天。 美聯社

團隊防守體系仍舊守不住也無法用進攻擊敗對手，五場平均得102.4分，也是低於球季平均108.2分。102.4分的火力放到賽季中，這已經是聯盟倒數五名的水準。有安比德坐鎮扮演攻守核心的重要性顯而易見。安比德擁有大個子水準之上的靈敏性與投籃手感，去年受傷前還名列MVP競爭熱門人選。球隊幾乎所有戰術都會圍繞著他做佈局發動，由他策應，或者終結進攻回合。

可以說沒有人能補上缺少場均21.4分9.6籃板4助攻的安比德空缺。由於他具備的近攻威脅範圍夠大，迫使對手防守必須不停著做到干擾、包夾，這讓76人外圍射手小柯瑞(Seth Curry)，甚至是攻擊箭頭哈里斯得以獲得空間，與轉移球之後的空檔出手。

76人在人手不足的情況下，只要有安比德在場，球隊仍還有贏球契機，換他不能上場之後，76人完全是陣腳大亂。 美聯社

但安比德不在之後誰來做這些事？過去防守端有西門能從一號守到五號來代班，但是進攻端卻會面臨射手機會變少，球隊攻勢呆板，西蒙斯無心進攻等狀況。這些問題在安比德缺陣、西蒙斯不在這支球隊之後，再次浮出檯面。

佐蒙德、馬克西證明耐戰身手 全隊還是一盤散沙

佐蒙德在安比德缺陣期間證明了只要有發揮空間，他仍舊能展現出他在保護籃板，或進攻端吃餅的功力。76人球團得藉此思考將來雙塔共存的效益最大化，以免浪費了佐蒙德其實還能打的身手。

至於在串聯攻勢方面，本季取代西蒙斯成為先發控球的馬克西(Tyrese Maxey)還需要經驗與時間的磨練。21歲的他敢投籃，有膽識，本賽季平均17.5分4.4助攻。 在這波五連敗的過程中，教練團對他也是操好操滿，平均上陣38分鐘，平均能砍下24分3.8助攻，但是連續四戰場上正負值皆是負的。若球團想培養他成為接棒西蒙斯的控衛人選，那恐怕需要給得分後衛骨的馬克西多些時間與犯錯的容許值，以期他的成長。

馬克西(右)的切入能力、爆發力等當然是無法與西蒙斯相比，但他年薪不到西蒙斯的10分之1，本季也有17.5分、4.4助攻的表現，而且還很耐用，可以期待他能逐漸打出信心。 美聯社

近三場復出的哈里斯努力扛起進攻重任，但也只有面對到溜馬拿下32分11籃板表現較佳，三場球的正負值分別為-9、+2、-12，顯然與團隊配合上仍有問題存在。上一場76人面對爵士以35分之差被痛宰，全隊出賽的十名球員中沒有任何一位正負值優於-10。

本季三分球命中率高達46.5%的小柯瑞，在這波五連敗中，命中率驟降至29%，反倒是老將格林(Danny Green)在這段期間的三分球命中率來到五成，但是場均9.6分，帶給球隊影響的質量並不夠。

全隊目前節奏亂了調，加上五連敗的影響，球隊士氣處於低氣壓之中，想要從連敗中解套一定得想辦法壓低這一波場均得失分高達-12的差距，勿將球隊節奏打得太快而被對手帶走。

既然76人開季能打出六連勝，前十場達8成勝率，只要因疫情關係缺陣的球員一一歸隊，在輪換名單沒甚麼重大傷兵的狀況下，相信76人陣容經由調整後再出發，戰績有機會再拉升一波，哪怕是尊貴的西蒙斯遲遲不願配合球隊計畫。

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