開季最令人失望球星 泰托姆、里拉德掛頭牌

NBA開季一個月，個人表現+帶隊表現最令人失望球星是誰？

華盛頓巫師後衛比爾個人表現下滑至少一個檔次，得分、投籃命中率、場上效率都掉了至少兩成，今年場均23.3分、5.5籃板、5.6助攻，投籃命中率4成、三分命中率2成5，跟上季場均31.3分，投籃命中率4成8、三分命中率3成5有很大落差。但巫師卻意外打出隊史少見高峰，10勝4敗開局站上東區第一。比爾個人表現下滑，效率打折，但球隊戰績和帶隊能力仍得到肯定。

上季得分王比爾本季平均得分只有23.4分，但是他在籃板、助攻、罰球準度上都有所提升，減少一些出手次數和增加防守能量，讓球隊變得更好，他的表現屬於有價值的犧牲。 美聯社

最令人失望的球星 塞爾蒂克前鋒泰托姆排第一

泰托姆今年場均23.5分、8.4籃板，投籃命中率僅3成86，三分命中率也只有3成16，跟上季場均26.6分，4成6投籃命中率和3成8三分命中率確實差了許多。

個人表現下滑，球隊戰績又拉不上來，泰托姆帶隊能力和個人魅力都受到質疑。塞爾蒂克開季甚至只打出2勝5敗「噩夢」般戰績，讓綠軍蒙上極大陰影。

泰托姆今年球季跳投更多，三分球出手更多，但罰球更少，愈打愈遠離籃框，這樣的打法非常吃外線手氣，一旦手氣不好或團隊合作失靈，無法提供泰托姆更大幫助和牽制力，泰托姆的打法、球風很難成長為更有比賽統治力超級球星。

泰托姆(右)本季出手次數變得更多，助攻與罰球變得更少，他更傾向在三分線外賭手氣，準度自然下滑很多，也更難幫助隊友製造機會。不能0號球衣穿久了，頭腦也變成0蛋了。 美聯社

泰托姆被視為布萊恩傳人之一，布萊恩、詹姆斯生涯帶隊都是往低位、內線做更多攻擊，學會更犀利背框技巧，泰托姆帶不動綠軍，個人表現和效率也在滑落，綠軍開季7勝8敗，勝率不到五成，泰托姆斯投籃命中率不到4成，三分命中率不到3成2，兩項指標數據都在聯盟水平以下。

拓荒者後衛里拉德 開季令人失望球星裡排第二

神奇兩個賽季，超遠三分和絕殺屢屢成為NBA經典好球代表，以超級投籃手感著稱的拓荒者後衛里拉德今年陷入生涯莫明低潮。里拉德今年場均20.3分、8.1助攻，投籃命中率3成87，三分命中率僅2成8，除了超遠神奇三分完全不見，里拉德今年球季帶隊、持球都失去以往氣勢和自信。

里拉德上季場均28.8分，投籃命中率4成5，三分命中率3成9，都是聯盟超級殺手。今年里拉德不只沒有展現殺手數據和超凡個人表現，他跟隊友的聯繫，與教練的互動都很冷漠、被動，里拉德的比賽失去以往熱情、奔放。

本季NBA換了比賽用球，里拉德(左)一直有不適應新球的問題，投籃命中率下降很多，其中三分球命中率更是低到28.3%，拓荒者團隊戰力受到很大的影響。 美聯社

更慘的是罰球，由於NBA今年調整犯規尺度和不正常進攻手段，舉凡刻意去勾或靠近防守球員出手投籃和進攻動作，都不容易買到哨音。里拉德今年場均罰球從上季7.2次掉到3.2次，打法、節奏和個人效率都是受到犯規尺度修正影響最多球星。

超遠外線失靈，近身買犯也失靈，里拉德很吃外線手感打法瘋了兩年，今年逐漸回復平靜和正常。如果里拉德個人表現還是如此低迷，拓荒者勝率掉到五成以下，甚至被擠到西區10名之外，里拉德還會在波特蘭待多久？

拓荒者開季還能打出8勝8敗五成勝率暫居西區第七，拓荒者教練畢拉普斯第一年執教NBA，除了得激發里拉德對比賽激情和贏球信心，他還必須拿出更多本事，包括調整陣容、挖掘板凳、提升防守強度，才有機會幫助里拉德找回狀況，帶領拓荒者重新回到西區高順位種子行列。

泰托姆和里拉德打法都很吃外線手氣，一旦手感不好或隊友沒能提供更多幫助，創造更好出手空間，兩人今年球季不但還會打得掙扎，球隊戰績和戰力也很難拉到預期目標。

除非接下來兩個月有很大蛻變+翻身，否則綠軍和拓荒者都可能在明年二月前進行陣容調整和交易，泰托姆和里拉德不一定都是「非賣品」，NBA今年情勢、形勢已經跟過去幾年不同。