聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／小范甘迪也跳出來！譴責喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼
近期似乎一些人對「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）有些不滿。先前才被昔日戰友皮朋(Scottie Pippen)公開批評自私、虛偽，不料最近又被前尼克、火箭著名教頭小范甘迪(Jeff Van Gundy)狠批為雙面人，並表示喬丹會先向對手釋好，隨後在背後捅他們一刀。
兩人其實早在1997年就結下樑子，當時擔任尼克主帥范甘迪(Jeff Van Gundy)，在賽前公開譴責喬丹是騙子，稱他會在賽前尋找目標，和敵隊球員交朋友讓他們卸下防備，之後就會在場上對他們痛下毒手。
范甘迪譴責喬丹在全聯盟製造虛偽的友誼，並諷刺說到，「看著他在場上進進出出，還不時走到其他球員旁邊對他們微笑、拍拍他們屁股，隨後在場上打爆他們，一人獨得45分，並在賽後給予對方擁抱證明他們友好關係，這種操作我真的不懂。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言