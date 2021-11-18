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NBA／小范甘迪也跳出來！譴責喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼

聯合新聞網 / 綜合報導
前NBA著名教頭小范甘迪。 美聯社
前NBA著名教頭小范甘迪。 美聯社

近期似乎一些人對「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）有些不滿。先前才被昔日戰友皮朋(Scottie Pippen)公開批評自私、虛偽，不料最近又被前尼克、火箭著名教頭小范甘迪(Jeff Van Gundy)狠批為雙面人，並表示喬丹會先向對手釋好，隨後在背後捅他們一刀。

兩人其實早在1997年就結下樑子，當時擔任尼克主帥范甘迪(Jeff Van Gundy)，在賽前公開譴責喬丹是騙子，稱他會在賽前尋找目標，和敵隊球員交朋友讓他們卸下防備，之後就會在場上對他們痛下毒手。

范甘迪譴責喬丹在全聯盟製造虛偽的友誼，並諷刺說到，「看著他在場上進進出出，還不時走到其他球員旁邊對他們微笑、拍拍他們屁股，隨後在場上打爆他們，一人獨得45分，並在賽後給予對方擁抱證明他們友好關係，這種操作我真的不懂。」

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