NBA／今日戰績表 字母哥攻47分公鹿主場宰湖人

黃蜂目前戰績8勝7敗，雖然只排在東區第七，然而日前那一場斬斷勇士七連勝的比賽，讓他們本季拼湊出來的全新戰力部件更加聚合，在比賽中尋求無特定號位的流暢攻擊，成了蜂群本季團體作戰的核心主幹。其實黃蜂的勝場

2021-11-18 07:00