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NBA／今日戰績表 字母哥攻47分公鹿主場宰湖人
NBA今日戰績表
巫師 87:97 黃蜂
溜馬 89:97 活塞
塞爾蒂克 99:110 老鷹
騎士 99:109 籃網
鵜鶘 98:113 熱火
魔術 104:98 尼克
湖人 102:109 公鹿
國王 97:107 灰狼
獨行俠 98:105 太陽
公牛 107:112 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:30 勇士 vs. 騎士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:30 巫師 vs. 熱火
09:00 快艇 vs. 灰熊
09:00 馬刺 vs. 灰狼
10:00 76人 vs. 金塊(Eleven Sports1)
10:00 暴龍 vs. 爵士
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