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NBA／今日戰績表 字母哥攻47分公鹿主場宰湖人

聯合新聞網 / 整理
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下47分助隊在主場擊敗湖人。 公鹿隊推特
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波攻下47分助隊在主場擊敗湖人。 公鹿隊推特

NBA今日戰績表

巫師 87:97 黃蜂

溜馬 89:97 活塞

塞爾蒂克 99:110 老鷹

騎士 99:109 籃網

鵜鶘 98:113 熱火

魔術 104:98 尼克

湖人 102:109 公鹿

國王 97:107 灰狼

火箭 89:101 雷霆

獨行俠 98:105 太陽

公牛 107:112 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 勇士 vs. 騎士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:30 巫師 vs. 熱火

09:00 快艇 vs. 灰熊

09:00 馬刺 vs. 灰狼

10:00 76人 vs. 金塊(Eleven Sports1)

10:00 暴龍 vs. 爵士

NBA戰績排行

體育 火箭

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