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NBA／湖人主場館耶誕節改名 傳冠名權20年195億台幣

中央社 / 洛杉磯16日綜合外電報導

美國職籃NBA洛杉磯湖人主場史泰博中心說，與新加坡的加密貨幣平台Crypto.com敲定20年冠名權合約，將自耶誕節起改名Crypto.com球場。據傳價碼7億美元（台幣195億元）。

法新社報導，史泰博中心（Staples Center）發布聲明說，自耶誕節起改名為Crypto.com球場（Crypto.com Arena）。「洛杉磯時報」（Los AngelesTimes）引述消息人士說法報導，這項交易價碼達7億美元。

這是史泰博中心1999年啟用以來首次改名。這座場館可容納觀眾2萬人。

Crypto.com是一家推廣加密貨幣的公司，致力於使比特幣（bitcoin）等新世代交易媒介的運用更普及。

這家公司的執行長馬斯查萊克（Kris Marszalek）告訴英國「金融時報」（Financial Times），Crypto.com與史泰博中心敲定長達20年的冠名權合約，這終將被視為「加密貨幣從邊陲成為主流貨幣的關鍵時刻」。

金融時報報導，馬斯查萊克說：「（場館名）改變的點子或許起初會遭遇些反彈，我認為這很正常，不過我們計劃與當地社區合作，向他們證明這是為了變得更好的轉變，並且有助於替洛城與球迷打造更美好的將來。」

總部位於加州洛杉磯、專營舉辦運動賽事及娛樂表演的集團AEG娛樂（Anschutz Entertainment Group）是史泰博中心的業主。AEG執行長貝克曼（DanBeckerman）告訴「洛杉磯時報」，這樁冠名權的交易猶如「天作之合」。

雖然改名自12月25日生效，不過場館目前高掛的Staples Center字樣，明年6月22日才會換新。

雖然史泰博中心堪稱湖人（Los Angeles Lakers）的同義詞，不過這座場館也是另一NBA勁旅洛杉磯快艇（Clippers），還有美國女子職籃（WNBA）洛杉磯火花（Sparks），以及北美職業冰球聯盟（NHL）洛杉磯國王（Kings）等球隊的主場。

史泰博中心與紐約的麥迪遜花園廣場（MadisonSquare Garden）都是美國最知名的體育娛樂場館。

NBA 湖人 快艇

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