NBA／黃蜂戰力不容小看 磨合完成後可望大躍進

黃蜂目前戰績8勝7敗，雖然只排在東區第七，然而日前那一場斬斷勇士七連勝的比賽，讓他們本季拼湊出來的全新戰力部件更加聚合，在比賽中尋求無特定號位的流暢攻擊，成了蜂群本季團體作戰的核心主幹。其實黃蜂的勝場數，距離東區第一的巫師只差三場，只消一波連勝，排名隨時可能大幅躍進。

黃蜂目前的攻擊力在全聯盟只輸給勇士，場均得分高達113分，他們的戰績之所以還排在東區第七，除了同區對手的狀態同樣極佳之外，就是敗在自己的防守不佳。眼下黃蜂的防守質量實在沒有存在感，每場失分超過115分是全聯盟最多，對手二波攻擊得分，快攻得分，禁區得分全數壓不下來，也難怪黃蜂的防守排名落在吊車尾的倒數第五名。

重攻輕守的結果，讓他們前一陣子到加州挑戰西區列強，被勇士、國王、快艇及湖人等隊賞了一波客場四連敗。然而，之後他們又止跌回升拿下三連勝，這樣的趨勢也點出了黃蜂在磨合上已經收到了初步的成效，雖然仍有明顯的隱憂，但接下來還是令人期待他們的持續爆發。

從球員的角度來看，黃蜂沿續了上季的核心主力，而這三人組的合作在這一季更加出色：小鮑爾（LaMelo Ball）在拿下新人王之後持續成長，從得分，助攻到籃板全數上揚，而海瓦德（Gordon Hayward）及洛齊爾（Terry Rozier）也從傷勢中回歸，這兩位隊上最資深的領袖打得更為無私，也讓球隊多點開花的火力更旺盛。

黃蜂控衛小鮑爾在上季拿下年度新人王，本季一開始表現也非常出色，不但得分、籃板、助攻更多，罰球也練得更準。 美聯社

此外值得注意的是，本季在黃蜂先發陣容裡有三個與之前完全不同的新血，因為有了他們的轉變，才讓黃蜂得以展現出更強勢的進攻。這三人分別是被解放的布里吉斯（Miles Bridges），被放生的普拉里（Mason Plumlee），和被降級的烏布瑞（Kelly Oubre）。

一、被解放的布里吉斯

四年級生布里吉斯的攻擊能力在這一季被徹底解放，他似乎也已經預見了自己將在這一季大跳升，所以在季前拒絕提前續約。目前無論上場時間或是得分都是全隊第一，場均得分從上一季的12.7分，直接拉高到21.5分，出賽也是超過36分鐘，照這麼打下去，布里吉斯很可能會如願拿到破億合約。

布里吉斯爆發的關鍵，除了個人技術及心態的開竅之外，總教練博雷戈（James Borrego）也賦予他更吃重的戰術角色，不只給他更多的出手機會，更開放足夠的單打空間給他發揮。布里吉斯的竄起，讓他和海瓦德組成了前鋒雙箭頭，對手兩翼的防守者經常顧此失彼，他也成了黃蜂的新刺客。

布里吉斯(右)上季出賽66場只有19場先發，本季全是先發出賽，上場時間也由上季的29分鐘增加到36分鐘，得分由12.7分暴衝到21.5分。 美聯社

二、被放生的普拉里

之所以說普拉里被放生，是因為這名長人雖然名列不動先發，但中鋒角色在黃蜂的攻擊陣式中是最不起眼的一個，也因此目前他的得分在隊上僅排第七，籃板數還比小鮑爾少一個。全隊第二老的普拉里，十二年生涯換過五支球隊，最近在金塊四季多半是打替補，上季在活塞重返先發之後才讓他的數據大幅提升，也順勢被交易到黃蜂。

來到夏洛特之後的普拉里被總教練賦予傳輸及輔助的角色，而他確實有著出色的傳球及策應能力，個人的得分手段也很簡單高效。而這位已經高齡31歲的大個子，因為跟著一票人全場跑動打高速進攻實在太耗體力，所以他的上場時間是先發五人之中最少的一個，和全隊最操的布里吉斯相比差了快十分鐘。不過，如此有節制地運用這名長人，反而讓普拉里的特色和功能更得以發揮。

普拉里家的NBA三兄弟只剩下老二還在打球，從上季東區殿底的活塞轉投黃蜂，數據上雖然是大幅衰退，但黃蜂讓他打得對球隊真正有貢獻。 美聯社

三、被降級的烏布瑞

被降入替補的烏布瑞，則是為黃蜂打開了板凳深度。上一季在勇士打先發的烏布瑞，在來到黃蜂之後的15場比賽只先發了5場，那還是因為洛齊爾因傷缺賽的緣故。在洛齊爾復出之後，烏布瑞就一直留在板凳席。

先前在勇士出賽55場之中先發了50場，烏布瑞換了球隊之後沒能如願保住先發的位置。不過，他在黃蜂頭兩次打替補都拿下至少25分，即使一度適應不良，他隨後仍反彈攻下黃蜂隊史替補得分最高的37分。被降級的烏布瑞並沒有因此而降溫，他時而瘋狂的三分火力，也成為黃蜂最難以預測的攻擊刺針。

烏布瑞(左)上季跟柯瑞搭配時壓力很大，有時還會被為是輸球的戰犯，本季來到黃蜂從板凳出發，反而讓他三分球出手機會更多，而且還投得更準！ 美聯社

眼下的黃蜂雖然蓄勢待發，但他們磨合出來的團隊戰力仍有隱憂。首先是健康問題，除了傷史豐富的海瓦德又被列入每日觀察名單之外，洛齊爾的踝傷也是不定時炸彈。再來是防守薄弱及內線厚度不足的罩門，一旦被對手抓準了痛腳猛打，自己進攻的侵略性及準度又下降，那黃蜂就失去了最有力的取勝工具。最後，烏布瑞能甘心打替補多久？他會不會捲起休息室風暴？這些都是潛在的威脅因子。

即便如此，黃蜂的比賽已經打出了好看的進攻風格，在成功擊退西區第一的勇士之後，接下來黃蜂就要兩度挑戰目前東區第一的巫師，而他們也將證明自己的排位絕不只老八而已。