NBA／東西區最佳球員柯瑞、KD強碰 籃網先讓兩大將

籃網隊明天要面隊本季最大挑戰，強碰目前聯盟戰績最佳的勇士隊，但還沒出賽就已折損戰力，射手哈里斯（Joe Harris）和入選過美國雅虎近10年「年代前三隊」的第三隊成員米爾賽普（Paul Millsap）；上一戰傳出右肩痠痛的杜蘭特（Kevin Durant）不在籃網傷病報告中，有機會和勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）上演飆分秀。

哈里斯因上周碰雷霆隊左腳踝扭傷，明天比賽確定休息，米爾賽普則因個人因素連續2場缺陣。

剛獲得上周東區最佳球員的杜蘭特，前一戰透露右肩有肩痠痛，但看似不影響身手，上周繳出場均32.3分、7.8籃板成績，命中率達6成29；他表示肩膀會持續進行治療，每天觀察狀況如何。

籃網教頭奈許（Steve Nash）提到，杜蘭特會進行些調整，但球仍會交到到他手中，「我不認為這會變成預期中的嚴重，所以他帶著這狀況比賽，所以這並不可怕。」

哈里斯本季狀況正好，上周碰鵜鶘隊12投9中轟下24分，但接續碰雷霆就成傷兵，只打14分鐘留下3分、3籃板成績。

西區上周最佳球員正是柯瑞，他上爭場均數據是34.8分、5.5籃板7.8助攻，助隊取得3勝1敗的成績；面對老鷹一戰他更轟下50分外帶10助攻，成聯盟史上最老達成此紀錄的球員。