快訊

陳建仁「打過高端實驗」赴東歐恐受阻 指揮中心回應

因應春節需求！集中檢疫所明上午10時開搶 分兩梯次預約

羽球／台灣新國球影片募集 18隊獲獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華羽協理事長張國祚（左二）親頒國高中組前三名。圖／中華羽協提供
中華羽協理事長張國祚（左二）親頒國高中組前三名。圖／中華羽協提供

台灣羽球在東京奧運創下1金1銀的歷史佳績後，帶動國內羽球運動熱潮，越來越多人參與羽球運動項目，羽球人口數更是突破300萬人，成為台灣室內運動人口數排名第一的項目，中華羽協攜手大金空調共同發起《我愛羽球 台灣新國球》影片募集活動，號召各級基層羽球隊響應羽球新國球運動，一起動員來拍片，引發廣大迴響，共募集全台64支羽球隊投稿，短短2周就有超過50萬人按讚觀看，掀起一波羽球旋風。

中華羽協為表揚成績獲勝球隊今天舉辦頒獎典禮，羽協理事長張國祚表示，羽協致力推廣羽球全民運動，感謝全台基層球隊用實際的行動力熱烈響應這次活動，共同為台灣新國球目標前進。

和泰大金總經理林鴻志提到，大金空調非常支持羽球基層發展，除恭賀獲獎團隊，更要鼓勵有潛力的選手勇敢追夢為國爭光，大家一起努力讓台灣羽球運動蓬勃發展成為台灣新國球。

本屆「我愛羽球 台灣新國球」影片募集比賽分為國小組、國高中組、大專社會組，依照評選規則各取其前3名、優勝3名。本次活動募集總計64組球隊參賽，共選拔出18名獲獎球隊影片，各組別根據影片觀看次數與按讚數總計排名，獲獎單位有國立高雄大學、中臺科技大學、長庚大學、興華中學、中正國中、新豐高中、興隆國小、中正國小、仁愛國小等18支績優羽球隊。

獲獎球隊合影留念。圖／中華羽協提供
獲獎球隊合影留念。圖／中華羽協提供

羽球

延伸閱讀

羽球／戴資穎分享打桌球影片 教練喊和鄭怡靜組雙打

羽球／戴資穎再獲BWF提名年度最佳球員 麟洋配也上榜

一加一無限大 王齊麟與李洋的奧運奪金路

羽球／赴印尼拚4大賽 王齊麟、李洋隔離完就啟程

相關新聞

調甜瓜先發+邊緣化中鋒 湖人變陣準備大爆發？

37歲「甜瓜」安東尼加盟湖人以來首度先發，表現相當稱職，7投5中砍15分、5籃板。甜瓜被拉上先發，並不是因為湖人傷病太多，而是湖人正在為戴維斯、衛斯特布魯克、詹姆斯「超級三巨頭」量身打造一套更合適陣容

未進75大明星又無球可打 該為厄文叫屈嗎？

美國體壇近來上演的厄文（Kyrie Irving）劇場高潮迭起，明明是被NBA排除的籃球選手，卻因特立獨行的作風頻登版面，包括紀念聯盟75周年的75大球星，沒球可打的厄文是否該入選亦能掀起一番波瀾。既

NBA／棒打老東家湖人 鮑爾：公牛是聯盟強隊之一

昨天先擊敗快艇隊，公牛隊今天再德羅展（DeMar DeRozan）和鮑爾（Lonzo Ball）各轟下本季新高領軍下，再...

NBA／AD抱怨沒綁好鞋帶就被趕出場 湖人主帥喊冤

在湖人不敵公牛的比賽中，戴維斯在第三節吞下第2次技術犯規，遭到驅逐出場，這是他生涯第2次被驅逐出場。賽後，戴維斯（Anthony Davis）依然感到不滿，沒有接受媒體採訪，而總教練佛蓋爾（Frank

NBA／轉發擁抱卡盧索影片 詹姆斯：我永遠的兄弟

面對公牛的強力攻勢，湖人今天在主場遭逢重擊，最多輸到28分，甚至連戴維斯（Anthony Davis）都被驅逐出場，比賽也早早就分出勝負。戰況如此慘烈，就連詹姆斯（LeBron James）似乎也不忍

羽球／台灣新國球影片募集 18隊獲獎

台灣羽球在東京奧運創下1金1銀的歷史佳績後，帶動國內羽球運動熱潮，越來越多人參與羽球運動項目，羽球人口數更是突破300萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。