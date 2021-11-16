羽球／台灣新國球影片募集 18隊獲獎
台灣羽球在東京奧運創下1金1銀的歷史佳績後，帶動國內羽球運動熱潮，越來越多人參與羽球運動項目，羽球人口數更是突破300萬人，成為台灣室內運動人口數排名第一的項目，中華羽協攜手大金空調共同發起《我愛羽球 台灣新國球》影片募集活動，號召各級基層羽球隊響應羽球新國球運動，一起動員來拍片，引發廣大迴響，共募集全台64支羽球隊投稿，短短2周就有超過50萬人按讚觀看，掀起一波羽球旋風。
中華羽協為表揚成績獲勝球隊今天舉辦頒獎典禮，羽協理事長張國祚表示，羽協致力推廣羽球全民運動，感謝全台基層球隊用實際的行動力熱烈響應這次活動，共同為台灣新國球目標前進。
和泰大金總經理林鴻志提到，大金空調非常支持羽球基層發展，除恭賀獲獎團隊，更要鼓勵有潛力的選手勇敢追夢為國爭光，大家一起努力讓台灣羽球運動蓬勃發展成為台灣新國球。
本屆「我愛羽球 台灣新國球」影片募集比賽分為國小組、國高中組、大專社會組，依照評選規則各取其前3名、優勝3名。本次活動募集總計64組球隊參賽，共選拔出18名獲獎球隊影片，各組別根據影片觀看次數與按讚數總計排名，獲獎單位有國立高雄大學、中臺科技大學、長庚大學、興華中學、中正國中、新豐高中、興隆國小、中正國小、仁愛國小等18支績優羽球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言