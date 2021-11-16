羽球／台灣新國球影片募集 18隊獲獎

台灣羽球在東京奧運創下1金1銀的歷史佳績後，帶動國內羽球運動熱潮，越來越多人參與羽球運動項目，羽球人口數更是突破300萬人，成為台灣室內運動人口數排名第一的項目，中華羽協攜手大金空調共同發起《我愛羽球 台灣新國球》影片募集活動，號召各級基層羽球隊響應羽球新國球運動，一起動員來拍片，引發廣大迴響，共募集全台64支羽球隊投稿，短短2周就有超過50萬人按讚觀看，掀起一波羽球旋風。

中華羽協為表揚成績獲勝球隊今天舉辦頒獎典禮，羽協理事長張國祚表示，羽協致力推廣羽球全民運動，感謝全台基層球隊用實際的行動力熱烈響應這次活動，共同為台灣新國球目標前進。

和泰大金總經理林鴻志提到，大金空調非常支持羽球基層發展，除恭賀獲獎團隊，更要鼓勵有潛力的選手勇敢追夢為國爭光，大家一起努力讓台灣羽球運動蓬勃發展成為台灣新國球。