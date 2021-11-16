NBA／棒打老東家湖人 鮑爾：公牛是聯盟強隊之一

昨天先擊敗快艇隊，公牛隊今天再德羅展（DeMar DeRozan）和鮑爾（Lonzo Ball）各轟下本季新高領軍下，再以121：103擊敗湖人隊，客場連退洛城雙雄，讓鮑爾自信說，相信球隊是聯盟最棒隊伍之一。

德羅展今天攻下本季新高38分，鮑爾面對前東家也有27分、8助攻和7籃板，再加上拉文（Zach LaVine）26分挹注，從第一節就一路壓著地主打，輕取少了因傷缺陣詹姆斯（LeBron James）、第三節遭驅逐出場戴維斯（Anthony Davis）的紫金軍團。

生涯頭兩個賽季效力湖人的鮑爾說：「我認為我們是聯盟最佳隊伍之一，我們還有很多要進步，也還有很長的路要走，但我覺得我們正往正確方向前進。」公牛目前戰績10勝4敗，在東區僅次巫師隊。

德羅展來自鄰近洛杉磯市的康普頓，昨天碰快艇已經攻下35分，今天延續火熱手感，在「家鄉」再有精彩表現。他本季差點穿上湖人戰袍，但最終轉戰芝加哥，他說：「每晚一晚我們都要找到一些額外的動力，我們有些成員曾經在這效力，這些額外去奮戰的力量總是有幫助的。」