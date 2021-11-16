快訊

地方創生券20日截止綁定 還有一半中籤民眾未登錄

WTA年終賽／分組第2闖4強 謝淑薇有望拚第2冠

NBA／棒打老東家湖人 鮑爾：公牛是聯盟強隊之一

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
鮑爾面對前東家有27分、8助攻和7籃板全面表現，賽後大聲說現在的公牛就是聯盟強隊！ 美聯社
鮑爾面對前東家有27分、8助攻和7籃板全面表現，賽後大聲說現在的公牛就是聯盟強隊！ 美聯社

昨天先擊敗快艇隊，公牛隊今天再德羅展（DeMar DeRozan）和鮑爾（Lonzo Ball）各轟下本季新高領軍下，再以121：103擊敗湖人隊，客場連退洛城雙雄，讓鮑爾自信說，相信球隊是聯盟最棒隊伍之一。

德羅展今天攻下本季新高38分，鮑爾面對前東家也有27分、8助攻和7籃板，再加上拉文（Zach LaVine）26分挹注，從第一節就一路壓著地主打，輕取少了因傷缺陣詹姆斯（LeBron James）、第三節遭驅逐出場戴維斯（Anthony Davis）的紫金軍團。

生涯頭兩個賽季效力湖人的鮑爾說：「我認為我們是聯盟最佳隊伍之一，我們還有很多要進步，也還有很長的路要走，但我覺得我們正往正確方向前進。」公牛目前戰績10勝4敗，在東區僅次巫師隊。

德羅展來自鄰近洛杉磯市的康普頓，昨天碰快艇已經攻下35分，今天延續火熱手感，在「家鄉」再有精彩表現。他本季差點穿上湖人戰袍，但最終轉戰芝加哥，他說：「每晚一晚我們都要找到一些額外的動力，我們有些成員曾經在這效力，這些額外去奮戰的力量總是有幫助的。」

鮑爾 德羅展 湖人

延伸閱讀

NBA／鮑爾化身射手 公牛三星砍91分痛擊湖人

NBA／喪父後首度返鄉率隊贏球 德羅展感嘆場邊少一人

芝加哥風暴來襲 公牛的進攻化學效應

勇士不選自家小兒子 老鮑爾聲稱早有預感

相關新聞

調甜瓜先發+邊緣化中鋒 湖人變陣準備大爆發？

37歲「甜瓜」安東尼加盟湖人以來首度先發，表現相當稱職，7投5中砍15分、5籃板。甜瓜被拉上先發，並不是因為湖人傷病太多，而是湖人正在為戴維斯、衛斯特布魯克、詹姆斯「超級三巨頭」量身打造一套更合適陣容

未進75大明星又無球可打 該為厄文叫屈嗎？

美國體壇近來上演的厄文（Kyrie Irving）劇場高潮迭起，明明是被NBA排除的籃球選手，卻因特立獨行的作風頻登版面，包括紀念聯盟75周年的75大球星，沒球可打的厄文是否該入選亦能掀起一番波瀾。既

NBA／棒打老東家湖人 鮑爾：公牛是聯盟強隊之一

昨天先擊敗快艇隊，公牛隊今天再德羅展（DeMar DeRozan）和鮑爾（Lonzo Ball）各轟下本季新高領軍下，再...

NBA／太陽三劍客合拿72分 逆轉灰狼勇奪9連勝

艾頓（Deandre Ayton）缺席5場比賽後回歸，並在今天比賽中拿到22分12籃板，布克（Devin Booker）貢獻29分5籃板5助攻，保羅（Chris Paul）得到21分8助攻，3人在第四

NBA／拓荒者主場退暴龍 里拉德：需要提升客場表現

度過開季的投籃低潮後，里拉德（Damian Lillard）近期逐漸找回感覺，今天面對暴龍21投10中，攻下24分8助攻4籃板，連續5場比賽得分超過20分，加上麥凱倫（C.J. McCollum）轟進

NBA／熱火少2主力仍壓制雷霆 赫洛：想強力終結客場之旅

巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo）兩大主力皆因傷缺席，赫洛（Tyler Herro）扛下進攻重擔，他第四節初獨拿9分，帶動球隊一波17比6的攻勢，將領先差距擴大到1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。