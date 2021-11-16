調甜瓜先發+邊緣化中鋒 湖人變陣準備大爆發？

37歲「甜瓜」安東尼加盟湖人以來首度先發，表現相當稱職，7投5中砍15分、5籃板。甜瓜被拉上先發，並不是因為湖人傷病太多，而是湖人正在為戴維斯、衛斯特布魯克、詹姆斯「超級三巨頭」量身打造一套更合適陣容。湖人試驗的這套陣容沒有傳統兩個內線，也沒有中鋒，明星大前鋒戴維斯必須更多時間打中鋒，負責攻擊禁區。

簡單說，湖人逐漸在嘗試捨棄「大前鋒戴維斯+中鋒喬丹」傳統先發組合，改以當代NBA流行的「小個」陣容做為先發和主戰體系，一個大個搭配四名鋒衛，這樣的調度和用人輪換很可能更適合湖人。尤其是詹姆斯傷停期間，湖人更需要有人強攻禁區，拉開場上空間，讓戴維斯、衛斯特布魯克得到更大發揮空間。

湖人陣容變小，甜瓜先發打大前鋒，得分點和投籃都更穩定，不佔球權，場上空間得到釋放，未來詹姆斯傷癒歸隊也可能會打大前鋒兼控球，甜瓜重回板凳替補。湖人不再啟用兩名大個子先發，喬丹只能更多待在板凳，有幾個重要改變。

甜瓜(右)的先發幫助湖人在進攻時釋放空間，讓戴維斯、衛少有更好的發揮，也等於是先幫詹姆斯試水溫。 美聯社

1、釋放場上空間：喬丹打先發中鋒，戴維斯先發大前鋒，衛斯特布魯克控球，貝茲摩打先發小前鋒，湖人今年開季這套先發陣容空間一直拉不開，防守打不好情況下外線又不準，喬丹進攻方式只能靠隊友傳球、籃下吃餅，戴維斯在內線和高低位也幾乎失去空間。

湖人進攻難澀，節奏讓人看得非常痛苦，關鍵就在防守不好、外線不靈、空間擁塞，喬丹和戴維斯已經堵死禁區，衛斯特布魯克也沒有突破空間，湖人進攻節奏和體系幾乎「死當」。

湖人陣容變小，喬丹拉下來，甜瓜先發，戴維斯在內線和高低位持球、接應都得到最大空間，衛斯特布魯克突破切入特異功能同時獲得釋放。

湖人變陣之後，衛斯特布魯克(中)可以有更多的切入空間，讓他打得更得心應手。 美聯社

2、改變籃板弱勢：湖人開季以來籃板球一直是弱項，14戰籃板球輸對手11場，防守起伏、籃板不好、外線太吃手氣，湖人籃板球成了球隊最大痛腳和輸球罩門。

籃球是非常重視節奏和空間的運動，小個子陣容籃板球不一定就是劣勢，今年勇士就是最好示範。勇士籃板球排名聯盟前五，勇士主打「一大王小」陣容，大前鋒都是198-200公分上下球員在扛，勇士中鋒先發魯尼206公分，沒有速度和進攻手段，替補中鋒是畢耶利察同樣是206公分，缺速度和爆發力，但勇士籃板球出乎意外的出色。

湖人線線主力211公分喬丹，208公分戴維斯、哈沃德，203公分詹姆斯、安東尼，但湖人籃板排NBA第10(開前兩周排第20，屬於後段班)。

喬丹在對馬刺之戰完全沒有上場，他的得分能力不強，本季籃網也搶不多，湖人變陣之後，他可能快速被邊緣化。 美聯社

3、解放戴維斯+衛斯特布魯克：湖人進攻難澀，節奏七零八落，傳球、戰術執行經常便秘、塞車，更多得靠球星單打終結進攻，得分效率不高，一旦防守失控，湖人輸球意外很多。

湖人今年開季輸掉四場離奇又不該輸的比賽，二負雷霆，一負灰狼，又被拓荒者痛揍，雷霆、灰狼、拓荒者今年恐怕都很難成為季後賽球隊，湖人不是領先至少19分被逆轉，就是單節就被痛揍拉開20分以上差距，難以想像。

小個陣容有助於創造場上更合理空間，讓戴維斯在內線能自由發揮、低位和禁區不會太擁擠，同時為衛斯特布魯克更好突破空間，幫助湖人打出更流暢節奏和進攻體系。

詹姆斯(右)在比賽中對戴維斯(左)面授機宜，指導他如何因應球隊的陣容變化。 美聯社

甜瓜被迫拉上先發，湖人中鋒逐漸邊緣化，湖人開始主打小個陣容，中鋒哈沃德成為主要替補，喬丹接下來想要掙得上場空間只怕會愈來愈困難。除非，湖人變陣又遇上大麻煩。

2020年湖人成功奪冠，詹姆斯拯救了戴維斯，今年37歲詹姆斯或許需要戴維斯蛻變成熟打出生涯最佳一季，湖人和老詹才有可能得到救贖再次奪冠。