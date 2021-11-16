未進75大明星又無球可打 該為厄文叫屈嗎？

美國體壇近來上演的厄文（Kyrie Irving）劇場高潮迭起，明明是被NBA排除的籃球選手，卻因特立獨行的作風頻登版面，包括紀念聯盟75周年的75大球星，沒球可打的厄文是否該入選亦能掀起一番波瀾。既然如此，我們來瞭解一下75大球星如何遴選，該為技術精湛卻拒打疫苗的厄文抱不平嗎？

專欄作家阿米克（Sam Amick）日前撰文，提到現於金州勇士隊效力的伊古達拉（Andre Iguodala）主張，「控衛居史上第四」的厄文應入列75大球星。這位在聯盟打滾18年、曾當選2015年冠軍賽MVP的球員甚至說，厄文在75大球星總排名應為前20大，這句話引發的爭議可就震撼了！尤其是按伊古達拉所述，那些排在厄文後面的控衛包括不同位置的人，功績和成就真比不上？

今年聯盟遴選75大球星，勇士隊的資深球員伊古達拉為厄文大抱不平，並給予對方控衛第四、總排名前20大的超高評價，只是厄文目前應沒機會上球場證明自己貨真價實。 2020-21 Panini 球員卡

我們抽絲剝繭一下，這次遴選的75大球星（其實是76人）總共入選730人次全明星、158人次總冠軍、110人次MVP，他們全部加起來各拿150萬分，陣容算是相當華麗。此外，早於1996年NBA即遴選過50大球星，這些名字自動進入75大球星，換句話說過去25年登錄的所有人，只能爭取剩餘25個位置。即便卡特（Vince Carter）驚天動地的灌籃震撼人心、曾於35秒內連飆13分的麥葛雷迪（Tracy McGrady）身手全能，貴為選秀狀元、多次入選全明星的哈沃德（Dwight Howard），以及曾被譽為喬丹接班人的希爾（Grant Hill）均悉數落選，遺珠並非厄文而已。

75大球星評審涵蓋前任、現任球員、教練、經理人和球團高層主管，還囊括WNBA女籃名人、運動專欄作家、主播等，以不同角度挑選這25人名單。資深籃球作家阿施伯納（Steve Aschburner）特別對外公開，他受邀評選時的標準，由於50大球星篤定入選，剩餘25人怎麼選很糾結。況且，他還將兩位50大球星的遺珠之憾威金斯（Dominique Wilkins）、麥卡杜（Bob McAdoo）加入，只剩下23個位置開放，他只能從成就、球隊戰績為優先選人。最終，阿施伯納圈選的並未全數入列，加索（Pau Gasol）、霍華德未獲得其他人青睞落選，證明75大球星是88位評審共識，而非一兩人可以左右。

伊古達拉為厄文叫屈可理解，我承認過去幾年亦是電影「德魯大叔（Uncle Drew）」粉絲，厄文華麗的球技無可挑剔，也與詹姆斯並肩摘下總冠軍榮耀。只是，這邊提及的名單，是保留50大之餘、過去25年最頂尖球星，包括保羅（Chris Paul）、納許（Steve Nash）、基德（Jason Kidd）、艾佛森（Allen Iverson）、柯瑞（Stephon Curry）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、里拉德（Damian Lillard）等，伊古達拉卻將厄文放NBA控衛第四大、總排名20太過於矯情。

NBA聯盟並沒有名人堂，所以針對歷年人才輩出的好手，是遴選50大、75大球星表彰成就。只是，過去25年誕生眾多才華洋溢、成就斐然的人，在保留前50大前提下，選25大球星的確難度很高。 擷圖自NBA官方網站

以伊古達拉標準，厄文排名僅次於魔術強森（Magic Johnson）、柯瑞、湯瑪斯（Isiah Thomas），比退役、現役一干後衛更強。摒除厄文爭議言行，他個人成就斐然為事實，當選七屆全明星、奪奧運金牌、三分球大賽冠軍、50-40-90俱樂部成員，絕對是頂尖選手之一。不過，這邊談的是1996年至2020年間25大，厄文若繼續打球的話，2046年百大應該有一席之地，但想進75大還有努力空間。

2046年聯盟還將選出百大球星，換句話說像厄文這樣的現役球員還得加把勁，才能在未來25年成為出類拔萃的人物入選。 2020-21 Panini 球員卡

受邀擔任75大球星評選人的阿米克說，至今列史上前三大的控衛應是：魔術強森、羅賓遜（Oscar Robinson）和柯瑞。即使將範圍縮小到現役球員，厄文也不足以超越柯瑞與保羅。這樣推算一下，厄文也已經擠出前四，更枉論還有眾多的資深和年輕後衛，正靠一場又一場的比賽將個人成就往前推進。我可確定的是只要不打球，厄文生涯將就此止步，到2046年選百大球星時，他未必能靠至今的所有紀錄入榜。