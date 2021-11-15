NBA／巴克利說詹姆斯在90年代會很糟 柯爾也認同

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在現今籃壇的地位無庸置疑，但近期有人談起若把詹姆斯放在90年代，他還會一位偉大的球員嗎？對此，外媒報導名人堂球星巴克利（Charles Barkley）和勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）在節目上持否定態度，諷刺地認為詹姆斯若與喬丹（Michael Jordan）身處同個年代，他不會成為像現在一樣的超級巨星。

詹姆斯在現今的NBA具有統治地位，他在目前為止18個球季10度打進總冠軍賽，奪下過4次冠軍，更是NBA史上第一位率領3支不同球隊奪冠，並且都奪下總冠軍賽MVP的球員。

不過，各方依舊會對詹皇的歷史地位提出質疑。在近期的節目上，主持人向巴克利和柯爾提問：「如果詹姆斯處在1990年代的NBA，他會成為超級巨星嗎？」巴克利和柯爾諷刺地回應，詹姆斯若在他們的時代會「很糟糕」。

報導文末也表示，這主要諷刺的對象應該不是詹姆斯，而是在嘲笑那些過度吹捧詹姆斯的人們。