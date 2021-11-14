快訊

地牛翻身！ 宜蘭近海規模5.3地震 最大震度3級

中職／陳偉漢遭速球直擊頭部倒地 左耳外傷縫合觀察中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／鋼鐵人逆轉衛冕軍 呂政儒：很大鼓舞

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
呂政儒（右）轟下全場最高35分。圖／高雄鋼鐵人隊提供
呂政儒（右）轟下全場最高35分。圖／高雄鋼鐵人隊提供

面對PLG衛冕軍富邦勇士隊，PLG新成員高雄鋼鐵人隊今天熱身賽在「男模」呂政儒全場35分狂轟下演出逆轉勝，在高雄鳳山體育館4866名球迷見證下以95：89捍衛主場，為球隊注入不少信心。

鋼鐵人以純本土應戰，首節以22：29落後，半場打完49：49戰平，三節打完也以73：77緊咬比數，呂政儒第四節連飆外線後更助鋼鐵人以82：79反超；富邦在曾文鼎、蔡文誠和林孟學連續強打籃下拉出一波6：0攻勢要回領先，但關鍵時刻又失守，讓鋼鐵人迎接主場首勝。

呂政儒上半場就有13分貢獻，但拿手的三分球7投僅1中；下半場他找回手感，兩節外線6次出手只失手一次，帶動球隊反撲氣勢。

呂政儒提到，半場有調整心態，「很開心下半場有好的發揮，幫助球隊。」

鋼鐵人是PLG新隊伍，季前發生不少風波，昨天主場熱身賽首亮相又吞敗，今天能逆轉衛冕軍富邦成強心針，呂政儒說：「這對我們鼓舞非常大，我們新秀居多，大家在場上都很努力想做好自己該做的事，很努力把每一球守住，把進攻做好，這對我們士氣是非常大的提升。」

鋼鐵人禁區成軍今天表現出色，除對抗富邦230公分長人德古拉，進攻也有發揮，藍少甫15分、王柏智12分，從富邦交易到鋼鐵人的王律翔11分，菜鳥後衛陳又瑋也繳出9分、9籃板、6助攻全能數據；富邦以德古拉18分、15籃板最亮眼，林孟學也有17分、10籃板，張宗憲13分。

呂政儒 PLG

延伸閱讀

PLG／呂政儒轟35分 鋼鐵人熱身賽扳倒富邦勇士

買花旗個金 星展PK富邦

PLG／夢想家跑轟部隊再升級 簡浩飆6三分球退鋼鐵人

PLG／洋將卡關 新北國王先顧本土

相關新聞

PLG／鋼鐵人逆轉衛冕軍 呂政儒：很大鼓舞

面對PLG衛冕軍富邦勇士隊，PLG新成員高雄鋼鐵人隊今天熱身賽在「男模」呂政儒全場35分狂轟下演出逆轉勝，在高雄鳳山體育...

NBA／半個月沒上場淪為大板凳 康特卻猛批中國搶聲量

NBA板凳球員康特一再發文力挺台灣、新疆和藏人，他接受專訪時說，自己曾親自聆聽這些人的經歷，不只是看了幾段影片；他還說中國用...

NBA／才抱怨換新球難找手感 喬治找回狀態獲讚MVP

快艇開季前5場表現低迷，沒想到進入11月竟搖身一變為不敗雄師，目前已經拉出7連勝佳績。背後一大功臣自然是當家球星喬治（Paul George），他從本來還在因找不到手感而怪罪新球，到現在場均26.4分

NBA／皮朋自傳內容再曝光 替喬丹收拾善後處理團隊氣氛

皮朋（Scottie Pippen）日前出版自傳，對老搭檔喬丹（Michael Jordan）批評可說毫不留情，由《CBS》掌握的內容節錄又顯示「天下第二人」對「天下第一人」強烈不滿。 「在『最

NBA／老闆喊勇士回到首冠賽季 柯爾自爆牢記每位唱衰專家

如果不是對灰熊延長惜敗，勇士目前將會是開季12連勝無敵姿態，這讓老闆拉卡柏（Joe Lacob）樂喊，目前狀態讓自己想起拿到首冠的2014-15年賽季，不過教頭柯爾（Steve Kerr）就直言，他可

NBA／進入11月徹底脫胎換骨 快艇痛宰灰狼豪奪7連勝

還記得賽季一開始在10月份僅繳出1勝、4敗的快艇嗎？隨著時序進入11月，球隊一夕間彷彿脫胎換骨，今日（14號）再以129比102痛宰灰狼，11月現在拉出7連勝，面對這30天16戰地獄賽程，反倒有越戰越

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。