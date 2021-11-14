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PLG／鋼鐵人逆轉衛冕軍 呂政儒：很大鼓舞
面對PLG衛冕軍富邦勇士隊，PLG新成員高雄鋼鐵人隊今天熱身賽在「男模」呂政儒全場35分狂轟下演出逆轉勝，在高雄鳳山體育館4866名球迷見證下以95：89捍衛主場，為球隊注入不少信心。
鋼鐵人以純本土應戰，首節以22：29落後，半場打完49：49戰平，三節打完也以73：77緊咬比數，呂政儒第四節連飆外線後更助鋼鐵人以82：79反超；富邦在曾文鼎、蔡文誠和林孟學連續強打籃下拉出一波6：0攻勢要回領先，但關鍵時刻又失守，讓鋼鐵人迎接主場首勝。
呂政儒上半場就有13分貢獻，但拿手的三分球7投僅1中；下半場他找回手感，兩節外線6次出手只失手一次，帶動球隊反撲氣勢。
呂政儒提到，半場有調整心態，「很開心下半場有好的發揮，幫助球隊。」
鋼鐵人是PLG新隊伍，季前發生不少風波，昨天主場熱身賽首亮相又吞敗，今天能逆轉衛冕軍富邦成強心針，呂政儒說：「這對我們鼓舞非常大，我們新秀居多，大家在場上都很努力想做好自己該做的事，很努力把每一球守住，把進攻做好，這對我們士氣是非常大的提升。」
鋼鐵人禁區成軍今天表現出色，除對抗富邦230公分長人德古拉，進攻也有發揮，藍少甫15分、王柏智12分，從富邦交易到鋼鐵人的王律翔11分，菜鳥後衛陳又瑋也繳出9分、9籃板、6助攻全能數據；富邦以德古拉18分、15籃板最亮眼，林孟學也有17分、10籃板，張宗憲13分。
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