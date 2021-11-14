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NBA／格林的好對手也認證 拉文：沒他東奧不會奪金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
格林(左)。 路透
格林(左)。 路透

勇士隊球星格林（Draymond Green）數據並非最亮眼的那一位，但在球隊總有舉足輕重的地位，不只自家球隊背書，今年東京奧運一起奪金的美國隊友拉文（Zach LaVine）也提到，若不是有格林，美國隊不會在東京完成奧運連霸任務。

「他是我們在這狀態下的最棒隊友，他是球隊的領導者，當然我們都知道杜蘭特（Kevin Durant）是最佳球員，但如果沒有格林，我們不會贏球。」拉文提到，格林不只比賽，每次練習、看影片、討論都完全投入，且會給隊友充足信心，讓每個隊友都能參與其中「你真的可以看出來為何勇士那麼好，他是黏著劑，讓所有事情運作起來。」

拉文給格林滿滿稱讚，「至少在我眼中，他會照顧所有人，然後才是自己。」

兩人在東京先當隊友，NBA賽季開打就成對手，昨天交手時格林上場28分鐘攻下9分、9籃板、7助攻全能數據；拉文雖也有23分貢獻，但最終是勇士以119：93帶走勝利，目前11勝1敗戰績持續獨走。

格林 勇士 Zach LaVine

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