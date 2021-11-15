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NBA／今日戰績表 太陽布克攻26分助隊擊墜火箭拉出8連勝

聯合新聞網 / 整理
布克(右)攻下26分助隊大勝火箭。 路透
布克(右)攻下26分助隊大勝火箭。 路透

NBA今日戰績表

馬刺 106:114 湖人

公鹿 100:120 老鷹

勇士 102:106 黃蜂

太陽 115:89 火箭

籃網 120:96 雷霆

荒者 95:124 金塊

公牛 100:90 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 塞爾蒂克 vs. 騎士

08:00 國王 vs. 活塞

08:00 鵜鶘 vs. 巫師

08:30 魔術 vs. 老鷹

08:30 溜馬 vs. 尼克

09:00 金塊 vs. 獨行俠

09:00 火箭 vs. 灰熊

09:00 太陽 vs. 灰狼

09:00 熱火 vs. 雷霆

11:00 暴龍 vs. 拓荒者

11:30 公牛 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

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