NBA／今日戰績表 太陽布克攻26分助隊擊墜火箭拉出8連勝

同樣保有聯盟目前最佳7連勝的其他兩隊，今天（15號）稍早先行完賽，其中勇士連勝止步，太陽則持續推進。而11月份還沒輸過球的快艇反撲曇花一現，在公牛雙槍合飆64分下，終場以90比100敗下陣來。

2021-11-15 13:05