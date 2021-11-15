NBA／今日戰績表 太陽布克攻26分助隊擊墜火箭拉出8連勝
NBA今日戰績表
馬刺 106:114 湖人
公鹿 100:120 老鷹
勇士 102:106 黃蜂
籃網 120:96 雷霆
荒者 95:124 金塊
公牛 100:90 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 塞爾蒂克 vs. 騎士
08:00 國王 vs. 活塞
08:00 鵜鶘 vs. 巫師
08:30 魔術 vs. 老鷹
08:30 溜馬 vs. 尼克
09:00 金塊 vs. 獨行俠
09:00 火箭 vs. 灰熊
09:00 太陽 vs. 灰狼
09:00 熱火 vs. 雷霆
11:00 暴龍 vs. 拓荒者
11:30 公牛 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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