NBA／感謝蔡總統回應 坎特發推文盼造訪台灣品嚐美食

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特一再發推文力挺台灣，總統蔡英文也發推文感謝坎特與台灣站在一起以及挺身捍衛民主，坎特今天發推文回覆，感謝蔡總統，表示深感光榮。

坎特13日發推文說：「太光榮了！感謝台灣總統蔡英文@iingwen的親切話語。我迫不及待想要造訪你們的美麗國家，學習台灣文化，品嚐若干你們的美食，以及會晤勇敢的台灣人民。當我們站團結在一起，我們就會更強大。（附上中華民國國旗）」

坎特（Enes Kanter）12日曾發推文，支持台灣並捍衛民主。坎特表示：「我們團結力量更大」，「我們須『與台灣站在一起』（#StandWithTaiwan），支持台灣並捍衛民主。」

這位土耳其裔美國職業籃球運動員說：「我們必須保持台灣自由與安全。」他還指出：「台灣屬於所有台灣人民。」

坎特於10月28日與11月10日也曾透過推文表達「與台灣站在一起」，並指出：「台灣的未來必須由台灣人民決定。台灣不是中國的一部分，永遠都不會是！」

坎特隨推文附上多張球鞋照片，這些鞋上有著台灣地圖、中華民國國旗圖片，並且寫有「民主」、「自由」、「與台灣同在」及「台灣屬於台灣人民」等字樣。

針對公開聲援台灣的坎特在推特貼出畫著台灣的球鞋，強調「跟台灣站在一起」。總統蔡英文11日下午曾在臉書發文表示，大家都要一起給NBA球員坎特一個respect（尊敬），謝謝阿坎跟台灣站在一起，「我們也會為你在球場上的表現加油」。