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T1聯盟／對戰蔣淯安、周資華 丁聖儒磨經驗

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
丁聖儒（中）切入禁區吸引周伯勳防守。圖／台中太陽提供
丁聖儒（中）切入禁區吸引周伯勳防守。圖／台中太陽提供

旅美回台後第一場職業賽，台中太陽隊菜鳥後衛丁聖儒今天在T1熱身賽攻下全隊最高13分，球隊雖以88：74不敵台北台啤英熊，對他仍是寶貴經驗。

丁聖儒和孫思堯松山高中畢業後都選擇旅美，但因新冠肺炎疫情返台，不過「小丁」有再度赴美繼續學業，3月雖曾宣布加入PLG桃園領航猿隊，但4月返台後再經過隔離和自主管理，正式「解禁」的同天卻也是領航猿結束賽季的當天，接續才加入台中太陽。

今天穿上台中太陽的處女秀，丁聖儒上半場4投盡墨，只靠罰球獲得4分；下半場6投3中全是外線，全場外線7投3中攻下全隊最高13分，成太陽亮點之一。

丁聖儒提到，第一次打職業賽，第一節熱機太慢，上半場進攻空間、防守強度都還在適應，且先前雖有打過一些友誼賽，台啤的鋒線球員身材又更好，下半場加強攻擊，才打得順手了些。

身高174公分的「小丁」，今天有機會和同樣高度的台啤主控蔣淯安對位，他笑稱對手高度很有「親切感」，「但過了他後，又是天龍陣。」

小丁和蔣淯安相差7歲，今天是第一度碰頭，他認為前輩是很好的學習榜樣，「以我們這樣的矮後衛來說，他有很好的破壞力，穩定的外線，今天對位時間不多，但從中學習，多聽、多看、多學，有機會親自攻防，是很好經驗的成長。」

蔣淯安提到，球隊情蒐還做得不夠完整，對丁聖儒的了解不夠透徹，下半場讓他外線有些發揮，「他有把他的特色表現出來。」

台啤另名後衛周資華有「火爆浪子」稱號，小丁透露今天賽前收到不少親朋好友提醒，「他們會說『你要小心點』，其實他（周資華）場上人很好，整場打下來人都很好。」

丁聖儒 台啤 蔣淯安

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