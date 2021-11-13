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NBA／女兒場上施暴竟是母親指示！ 前公牛球員出面致歉

聯合新聞網 / 綜合報導
前公牛球員班傑明的女兒捅出大簍子。 截圖自推特影片
前公牛球員班傑明的女兒捅出大簍子。 截圖自推特影片

近日美國一場女子籃球賽事中，發生駭人毆打事件，而施暴者竟是前公牛球員班傑明(Corey Benjamin)的女兒柯莉，且動粗行為不是第一次了。教導無方的班傑明也出面向受害者家屬道歉，替女兒收拾爛攤子。

柯莉在籃球比賽的尾聲，與另外一名華裔球員哈姆相撞，隨後給對方一記左鉤拳狠狠將她打趴在地，並造成該名球員嚴重腦震盪。粗暴行為被上傳至網路後，遭到大批網友撻伐，受害者家屬也氣憤指出是柯莉媽媽唆使她這麼做的。

正所謂上樑不正下樑歪，曾是家暴累犯的班傑明也火速出面為女兒的不良行為道歉，「身為她的父親，我為女兒所做的行為深感抱歉，並且感到遺憾和失望。希望場上被毆打的那位女生能遭日恢復健康，再次向她的家庭致上最深歉意。」

不過沒多久又爆出柯莉之前就有打人的紀錄，之前在9月份一場地區比賽就曾對2球員揮拳，已是累犯的她籃球生涯堪憂。

復健 美國 家暴

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