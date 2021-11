NBA／女兒場上施暴竟是母親指示！ 前公牛球員出面致歉

近日美國一場女子籃球賽事中,發生駭人毆打事件,而施暴者竟是前公牛球員班傑明(Corey Benjamin)的女兒柯莉,且動粗行為不是第一次了。教導無方的班傑明也出面向受害者家屬道歉,替女兒收拾爛攤子。

柯莉在籃球比賽的尾聲,與另外一名華裔球員哈姆相撞,隨後給對方一記左鉤拳狠狠將她打趴在地,並造成該名球員嚴重腦震盪。粗暴行為被上傳至網路後,遭到大批網友撻伐,受害者家屬也氣憤指出是柯莉媽媽唆使她這麼做的。

The 15-year old daughter of Former Chicago Bulls player Corey Benjamin is urged by mother to attack another student during a sporting event. pic.twitter.com/hT8RoMc6Tc