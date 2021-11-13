NBA／女兒場上施暴竟是母親指示！ 前公牛球員出面致歉

近日美國一場女子籃球賽事中，發生駭人毆打事件，而施暴者竟是前公牛球員班傑明(Corey Benjamin)的女兒柯莉，且動粗行為不是第一次了。教導無方的班傑明也出面向受害者家屬道歉，替女兒收拾爛攤子。

柯莉在籃球比賽的尾聲，與另外一名華裔球員哈姆相撞，隨後給對方一記左鉤拳狠狠將她打趴在地，並造成該名球員嚴重腦震盪。粗暴行為被上傳至網路後，遭到大批網友撻伐，受害者家屬也氣憤指出是柯莉媽媽唆使她這麼做的。

The 15-year old daughter of Former Chicago Bulls player Corey Benjamin is urged by mother to attack another student during a sporting event. pic.twitter.com/hT8RoMc6Tc — francis taua (@FrancisTaua) November 13, 2021

正所謂上樑不正下樑歪，曾是家暴累犯的班傑明也火速出面為女兒的不良行為道歉，「身為她的父親，我為女兒所做的行為深感抱歉，並且感到遺憾和失望。希望場上被毆打的那位女生能遭日恢復健康，再次向她的家庭致上最深歉意。」

不過沒多久又爆出柯莉之前就有打人的紀錄，之前在9月份一場地區比賽就曾對2球員揮拳，已是累犯的她籃球生涯堪憂。