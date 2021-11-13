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NBA／今日戰績表 柯瑞飆40分率勇士7連勝續居聯盟第一
NBA今日戰績表
尼克 96:104 黃蜂
公鹿 113:122(OT) 塞爾蒂克
活塞 78:98 騎士
太陽 119:94 灰熊
籃網 120:112 鵜鶘
國王 103:105 雷霆
獨行俠 123:109 馬刺
老鷹 96:105 金塊
公牛 93:119 勇士
灰狼 107:83 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
06:00 熱火 vs. 爵士 (緯來體育台D-Live)
08:00 灰熊 vs. 鵜鶘(緯來體育台)
08:00 76人 vs. 溜馬
08:00 巫師 vs. 魔術
08:30 活塞 vs. 暴龍
09:00 塞爾蒂克 vs. 騎士
11:30 灰狼 vs. 快艇(緯來體育台；ELTA1)
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