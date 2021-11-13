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NBA／今日戰績表 柯瑞飆40分率勇士7連勝續居聯盟第一

聯合新聞網 / 整理
柯瑞維持火熱手感砍進40分，包含砍進9記三分球！ 美聯社
柯瑞維持火熱手感砍進40分，包含砍進9記三分球！ 美聯社

NBA今日戰績表

尼克 96:104 黃蜂

公鹿 113:122(OT) 塞爾蒂克

活塞 78:98 騎士

拓荒者 104:92 火箭

太陽 119:94 灰熊

籃網 120:112 鵜鶘

國王 103:105 雷霆

獨行俠 123:109 馬刺

老鷹 96:105 金塊

公牛 93:119 勇士

灰狼 107:83 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 熱火 vs. 爵士 (緯來體育台D-Live)

08:00 灰熊 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

08:00 76人 vs. 溜馬

08:00 巫師 vs. 魔術

08:30 活塞 vs. 暴龍

09:00 塞爾蒂克 vs. 騎士

11:30 灰狼 vs. 快艇(緯來體育台；ELTA1)

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