NBA／今日戰績表 柯瑞飆40分率勇士7連勝續居聯盟第一

NBA官方為了紀念成立75周年，票選出了因同票關係實際上為76人的75大球星，投票者也包含了現役球員，不過這不包括伊古達拉（Andre Iguodala）在內，事實證明他對辯論75大球星一事非常熱衷，

2021-11-13 15:30