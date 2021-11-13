T1聯盟／和台鋼獵鷹結緣 蔡耀勛重披戰袍登巨蛋

曾穿著印有「柳昇耀」名字的球衣從SBL退役，改名後的蔡耀勛身分也從球員轉為教練，直到T1聯盟的台南隊舞台鋼獵鷹隊成立後向他招手，他才再度披上戰袍，重拾熟悉球員身分。

37歲的蔡耀勛教練生涯先從寶島夢想家隊助理教練開始，之後待過明道大學，現則是回到家鄉台中投身基層籃球，平日是后綜高中教練，假日才會到台南和新隊伍會合。

2017年退役的蔡耀勛，不少人還是會叫他「小柳」或「柳哥」，他笑說和台鋼獵鷹結緣全是緣分，「（吳）志偉哥和（錢）韋成以前都是裕隆的，志偉哥是我學長，那時本來有問我助理教練這位置，但我想走基層，所以就以球員身分來幫忙，提點年輕人。」

成為球隊最資深的成員，蔡耀勛強調舞台是屬於年輕球員天下，他扮演的角色就是傳承和提點，「很多球員是大專剛上來，技術、心理都會有，怎麼找到球隊定位很重要。」他開玩笑說平常雖有自主訓驗，退役後也會參加一些小比賽，但現在可能一節上3分鐘就「緊繃」，他大笑說：「我都幾歲了！」

T1聯盟元年第一場熱身賽今天在高雄巨蛋登場，蔡耀勛透露，早在SBL時期就曾以台灣大球員身分和璞園在高雄巨蛋打過季後賽；時隔多年能再參與職籃新聯盟的第一步，他透露心情很「感恩」，「當球員真的很幸福，來享受一下，現在職籃聯盟辦起來，對基層小朋友肯定也會有影響。」