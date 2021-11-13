快訊

雲林教育處網路遭駭客勒索 全縣百餘所學校網路全掛點

含高端打4劑疫苗「抗體衝高」誘心肌炎？ 莊人祥回應了

T1聯盟／和台鋼獵鷹結緣 蔡耀勛重披戰袍登巨蛋

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
蔡耀勛加入台鋼獵鷹隊。記者曾思儒／高雄攝影
蔡耀勛加入台鋼獵鷹隊。記者曾思儒／高雄攝影

曾穿著印有「柳昇耀」名字的球衣從SBL退役，改名後的蔡耀勛身分也從球員轉為教練，直到T1聯盟的台南隊舞台鋼獵鷹隊成立後向他招手，他才再度披上戰袍，重拾熟悉球員身分。

37歲的蔡耀勛教練生涯先從寶島夢想家隊助理教練開始，之後待過明道大學，現則是回到家鄉台中投身基層籃球，平日是后綜高中教練，假日才會到台南和新隊伍會合。

2017年退役的蔡耀勛，不少人還是會叫他「小柳」或「柳哥」，他笑說和台鋼獵鷹結緣全是緣分，「（吳）志偉哥和（錢）韋成以前都是裕隆的，志偉哥是我學長，那時本來有問我助理教練這位置，但我想走基層，所以就以球員身分來幫忙，提點年輕人。」

成為球隊最資深的成員，蔡耀勛強調舞台是屬於年輕球員天下，他扮演的角色就是傳承和提點，「很多球員是大專剛上來，技術、心理都會有，怎麼找到球隊定位很重要。」他開玩笑說平常雖有自主訓驗，退役後也會參加一些小比賽，但現在可能一節上3分鐘就「緊繃」，他大笑說：「我都幾歲了！」

T1聯盟元年第一場熱身賽今天在高雄巨蛋登場，蔡耀勛透露，早在SBL時期就曾以台灣大球員身分和璞園在高雄巨蛋打過季後賽；時隔多年能再參與職籃新聯盟的第一步，他透露心情很「感恩」，「當球員真的很幸福，來享受一下，現在職籃聯盟辦起來，對基層小朋友肯定也會有影響。」

T1聯盟 SBL 后綜高中

延伸閱讀

T1聯盟／總教練互換球衣 台南獵鷹、統一獅友好結盟

SBL／與澎湖縣達成共識 12月熱身賽首度前進離島

高球／17歲吳佳晏好猛！歡樂友緣賽獵鷹領先群雌

台南梅嶺「獵鷹尖」傳遊客摔傷 熱門景點上山要注意

相關新聞

中職／小龍明年摸到季後賽不無可能 但葉總有更大盤算

味全龍隊拉出4連勝，下半季戰績站上第3，總教練葉君璋坦言沒料到，龍隊明年仍然保有多1名洋將的優勢，有沒有機會摸到季後賽的...

NBA／唐斯領銜第三節轟垮湖人 灰狼終結6連敗

唐斯（Karl-Anthony Towns）今天攻下29分7籃板，其中第三節獨拿18分，帶動灰狼單節殺出40比12的猛烈攻勢，一口氣擊潰湖人防線。終場，灰狼以107比83痛宰對手。 灰狼結束近期

NBA／勇士第3節一波流再現 柯瑞飆40分屠牛迎7連勝

勇士近期在主場進入無敵狀態，連7場自家出賽已奪6連勝，今天（13號）進行對公牛收關戰，柯瑞（Stephen Curry）力砍40分率領下以119比93輕取對手。 開局進攻花了點時間暖機，勇士漸入

NBA／太陽全員發揮擒灰熊 喜收7連勝躍居西區第2

不受到老闆薩佛（Robert Sarver）涉及歧視爭議風暴衝擊，太陽近期狀態反倒銳不可擋，拉出亮眼6連勝成績，主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）掛傷號也沒影響。今天（13號）更是讓比賽勝負早

NBA／約柯奇大三元助金塊4連勝 老鷹苦嚐6連敗

因衝撞事件遭到禁賽一場的約柯奇（Nikola Jokic），可說是把怨氣發在來訪的老鷹身上。約柯奇今天攻下22分19籃板10助攻，完成本季第2次大三元，帶領金塊以105比96擊敗老鷹。金塊取得4連勝的

NBA／詹姆斯恢復情況良好 傳下週可能回歸

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，因腹部拉傷已經缺席4場比賽的詹姆斯（LeBron James），有可能會在下週回歸。 詹姆斯是在11月3日對火箭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。