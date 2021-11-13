中職／小龍明年摸到季後賽不無可能 但葉總有更大盤算

味全龍隊拉出4連勝，下半季戰績站上第3，總教練葉君璋坦言沒料到，龍隊明年仍然保有多1名洋將的優勢，有沒有機會摸到季後賽的邊？他直言不是不可能，但希望是按部就班成為有爭冠實力的球隊，「我希望是讓球員真的變強，讓人覺得這就是季後賽的球隊，」

龍隊近期狀況火燙，扮演攔路龍，下半季戰績24勝1和28敗站上第3，超乎葉總預期。

葉君璋表示，「老實講是沒有（想到），但其實有偷偷想過第4的可能性。」他進一步解釋，「不是實力的問題，但有時總有一隊會特別不幸運，球員受傷特別多、調整不好之類的，如果我們打得不錯，不一定會墊底。」

他坦言，球季剛開始時，感受到球員經驗不足，但這是年輕球員成長的必經過程，「很難判定這個過程需要多久，下半季有辦法馬上突然成長，倒是真的沒有想到。」

葉總提到，龍隊可多用1名洋將，確實影響很大，不管找來的人好不好用、成績好不好，多1個人在總是有優勢。

葉總原先設定，龍隊成長為季後賽級的球隊需要4年，但現在小龍超速成長，且明年仍有多1名洋將的優勢，養成計畫是否可望加速，明年就摸到季後賽的邊？

葉君璋回應：「如果球員繼續成長，我覺得不無可能，但是以我們現在的能力，不能把它設為目標，如果設為目標，養成的部分勢必會有損失，我們還是希望可以按部就班，去打進季後賽，不是用特殊的方法。」

葉君璋強調，「我希望是讓球員真的變強，讓人覺得這就是季後賽的球隊，不是這邊減一點什麼，這邊做一點什麼，那代表球隊實力還沒到。」