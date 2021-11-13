NBA／塞爾蒂克中鋒坎特再推文 支持台灣捍衛民主

中央社 / 波士頓12日綜合外電報導
NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）推文，支持台灣。 圖／擷取自twitter
NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）推文，支持台灣。 圖／擷取自twitter

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）今天再度推文，支持台灣並捍衛民主。

坎特表示：「我們團結力量更大」，「我們須『與台灣同在』（#StandWithTaiwan），支持台灣並捍衛民主。」

這位土耳其裔美國職業籃球運動員說：「我們必須保持台灣自由與安全。」

他還指出：「台灣屬於所有台灣人民。」

塞爾蒂克 Enes Kanter NBA

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