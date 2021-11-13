NBA／塞爾蒂克中鋒坎特再推文 支持台灣捍衛民主
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特（Enes Kanter）今天再度推文，支持台灣並捍衛民主。
坎特表示：「我們團結力量更大」，「我們須『與台灣同在』（#StandWithTaiwan），支持台灣並捍衛民主。」
這位土耳其裔美國職業籃球運動員說：「我們必須保持台灣自由與安全。」
他還指出：「台灣屬於所有台灣人民。」
My message to all freedom supporters watching this today is:— Enes Kanter (@EnesKanter) November 12, 2021
We are stronger together.
We must all #StandWithTaiwan,
support Taiwan, and defend democracy.
We must keep Taiwan free and safe.
Taiwan belongs to the TAIWANESE people!#IslandOfResilience pic.twitter.com/r925kNm2fY
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