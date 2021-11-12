UBA／台師大首戰破百展決心 盼中斷世新霸業
110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第一階段，今天在台科大體育館開打，開幕戰上季第2名的台師大靠著6人得雙分上雙，以119：44輕取暌違5年重返一級戰場的清華大學。
台師大曾在100至102學年完成3連霸，但相隔4年上季才又打進冠軍賽，最終以51：70不敵世新，讓世新踩背完成二連霸，季後只畢業大前鋒陳怡萱一名主力，主戰陣容全數不變。
首戰輕騎過關後，台師大教練梁嘉音不諱言，即便尋求3連霸的世新，本季因少了4大長人含菲律賓外援潔丹妮兒、近兩季冠軍賽MVP林蝶，禁區是否因此變弱，台師大既定目標，都是鎖定隊史第4冠。
對上季冠軍賽內線被世新打爆，迄今記憶猶新的梁嘉音說：「本季關鍵的確是禁區，尤其陳雅彤該是自我證明的時侯，大三的陳靳豫萱本就OK，大二的陳昱潔雖又在菁英盃肩傷，但應已無大礙，176公分菜鳥許絜晞系出HBL二連霸淡商，也值得期待。」
不過衛冕軍世新也在今天的展現凶猛進攻火力，以139：43輕取台北護大，其中陳育緹、蘇嘉嫻、伊思尤瑪和林妘樺得分都超過20分，順利跨出衛冕第一步。
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