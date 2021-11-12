老將回春無獨有偶 安東尼與德羅展的大逆襲

本季公牛一舉躍身東區強權，新同學的價值與磨合成效在開季第一個月便展露無疑。新加盟的德羅展(Demar Derozan)和拉文(Zach Lavine)組成令人信賴的雙槍，後場則主控鮑爾(Lonzo Ball)則是越來越成熟，加上卡盧索(Alex Caruso) 令人驚豔的多功能性。禁區核心還有能穩定貢獻雙十的佛西維奇(Nikola Vucevic)，這五人的配合得宜帶給球隊莫大幫助，截稿前公牛戰績高居東區第一。

過去拉文被冠上刷分好手的印象，來到公牛的前四年，場均得分年年攀升，球風華麗，個人數據漂亮，卻無法幫助隊友更好，帶領球隊贏球。 即便他努力修正自己球風的弱點，增加了持球組織與傳球視野的洞察力，並嚐到晉身全明星球員的滋味，但球隊的戰績多少還是侷限了對於他的評價。直到上季中交易成果的發酵與休賽期公牛成功的補強，讓拉文身邊多了值得信賴的好隊友。

德羅展笑顏漸露 在公牛再創高峰

德羅展(11號)與新隊友和教練相處融洽，沒有經過什麼磨合期就打出甚佳的默契，這樣的組合似乎是很有機會讓公牛再次偉大！ 美聯社

德羅展在馬刺的三年則是越打越悶，也爆出憂鬱傾向，雖說個人數據保持穩定，三年來維持21.6分5.2籃板6.2助攻，但馬刺輝煌的時代已經過去，邁入換血、重建的文化，也讓德羅展的角色尷尬，不在球隊未來計畫之中。所幸，在馬刺磨練出的持球能力，對比於暴龍時期有著長足進步，這樣的技能帶到公牛，讓陣中的得分雙箭頭，皆具備持球威脅。

在公牛的德羅展也看見過去在暴龍那樣的笑容，與隊友感情好、心情好，反映在個人數據和團隊戰績上成為最佳佐證。32歲的德羅展離開了不屬於他的年輕化馬刺，來到公牛一舉扮演著衝擊總冠軍的重要拼圖。本季得分創下五年來新高，48.8%的投籃命中率有著場均26分，不擅長的三分球也悄悄站上生涯新高的34.6%。

德羅展(中)本來是不擅長投三分球的中距離射手，但本季他的三分球命中率達到生涯最高的34.6%，平均得分也衝上26分、籃板則是5.8個，都是生涯次高的成績。 美聯社

他與拉文都能在關鍵時刻展現終結進攻的身價，加上全隊攻守戰力均衡，雖沒有特別突出的單一數據，但有著全聯盟最少的場均失誤讓球隊運作起來更有效率。德羅展有機會在進入生涯後期之前再創生涯巔峰，與拉文等人一同帶領公牛重返榮耀。

至於季前湖人充滿話題性的化身超級圓夢列車，隊上卻不斷湧現傷兵潮，原本球隊主力平均年齡就高，偏偏年輕小伙子又輪番受傷，最後還是得靠帶頭的老將，但是原本頗具看頭的360連線一一倒下，生化人詹姆斯(LeBron James)開始掛傷號，戴維斯(Anthony Davis)帶著身體不適硬拚，只剩衛斯特布魯克(Russell Westbrook)健康的滿場飛奔，偶爾暴衝，大起大落的表現卻一如往常。

安東尼擦亮進攻萬花筒招牌 化身聯盟最強悍板凳

安東尼來到湖人與好友詹姆斯一起打球，他變得充滿活力，似乎是已充份做好要一圓冠軍夢的準備！ 美聯社

扮演替補能穩定軍心與輸出的角色，這可能就是一般對於已是資深老將安東尼(Carmelo Anthony)在拓荒者的印象。但湖人板凳席最難能可貴的是在一票老將之中，有著甜瓜上演老將的逆襲。37歲的安東尼本季出賽12場雖都從替補席出發，但深受教練團重用，給予他自由發揮的空間下，讓球迷們有機會在安東尼生涯後期還有機會見識到他重現進攻萬花筒的身手。他若持續精湛的表現，要搶年度最佳第六人相信都不是問題。

安東尼從無球可打的窘境，慢慢願意放下身段在拓荒者以替補、輔佐的角色登板，同時也致力防守端的幫忙，籃底的卡位，爭搶籃板球，都跟過去意氣風發的安東尼已大不相同。看到黃金03梯的兩大王牌能在生涯後期聚首，著實令不少球迷感動與期待，但實在沒料到，安東尼本季的狀態極佳，不僅是能提供經驗傳承的板凳導師，他更成為球隊重要的關鍵人物。

本季已多次看到甜瓜在決勝時刻還能有一肩挑起球隊勝負的決心與進攻能耐，近十場更是狀態火熱，有著平均18.1分，投籃命中率5成，三分球高達48.6%。安東尼目前場均17.2分，高效的進攻表現，再次詮釋全面的進攻手段，讓人醉心於欣賞有安東尼存在的賽事中。 他更在兩分與三分球命中率皆創下生涯新高，其中三分球還是以五成命中率，一場飆進3.3記，是質與量兼備的出色結合。

有了在拓荒者的經驗，安東尼(右)擔任替補越來越上手，不但多次在關鍵時刻挺身而出，而且防守也非常認真，讓湖人在詹姆斯缺賽的期間，沒有出現潰敗的狀況。 美聯社

湖人的老將戰隊，攤開名單以過去的角度乍看夢幻，但實際上傷病風險很高，開季才一個月就已出現傷兵潮，往後賽季還長，對湖人來說本身的陣容調度與戰術變化就會是一大挑戰。特別希望安東尼能維持健康，若沒有他本季大回春的精湛表現，湖人現在不會還能抱持在西區前八名。

安東尼令人驚艷地燃燒著03梯的落日餘暉，也希望他與詹皇能在球場上奔馳的日子能久一點，繼續帶給球迷們對於籃球的美好記憶。

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