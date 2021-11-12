放養文化獨樹一幟 灰狼已成養生樂園

被譏諷是「養生曼巴」維金斯，來自「養生樂園」灰狼。「養生」的意思是上場打球像上班例行公事，維金斯每場拿到基本場均18-20分，汗流了、目標達成就收工下班，勝負榮耀拚命的事再說。

這樣的形容確實很傷人，卻是現代網路文化和媒體文化很重要生態，幾分真實幾許誇張。但維金斯打球總是少了一種玩命、專注和努力追求更高目標的拚勁卻是事實。

維金斯離開灰狼被交易到勇士，現在灰狼「養生樂園」眷養最新寵物是26歲天賦滿滿的213公分中鋒唐斯。唐斯養生方式是愈打愈外面，三分球愈投愈多，他似乎很不適應禁區作戰和身體對抗，籃下也很難終結進攻，給對手內線和禁區帶來防守壓力。

勇士前鋒維金斯(中)昨天對上老東家灰狼狂得35分，他一定會想還好有轉隊，要是現在還留在灰狼，豈不是會跟著唐斯(右)一起沉淪？ 美聯社

灰狼11月11日客場110：123輸給聯盟戰績第一勇士，戰局結果並不意外，勇士是今年開季NBA表現最好、戰力最強最穩定球隊，灰狼吞下六連敗，開季3勝7敗。做為灰狼先發中鋒唐斯，賽前是全隊第一得分主力，唐斯對勇士19投6中，其中三分球10投5中，攻下17分、12籃板、4助攻，另外一個很重要數據是唐斯沒有任何一次罰球。唐斯個人數據還OK，除了投籃命中率不到水平，但三分球很準，籃板也符合NBA先發中鋒規格，今年球季場均22.9分、9.8籃板、3.5助攻。

問題來了，灰狼全隊最重要長人、得分第一主力和先發中鋒，整場出賽38分鐘竟然沒有賺到一次罰球，也是奇葩。唐斯的進攻有一半都在三分線外出手，儘管他三分手感真的超神，投籃能力最頂級，今年球季三分命中率4成71，比勇士後衛柯瑞更準更神，每場三分球出手7次命中3.3球，很難想像這是一名七呎長人的數據表現。

唐斯養生打球方式就是儘量減少往禁區攻擊，減少肢體碰撞，更多用跳投甚至三分球做為主要進攻手段。對勇士一戰，三分球出手比兩分球更多，三分球10投5中，兩分球9投1中，完全沒有站上罰球線，唐斯究竟給灰狼團隊戰力、戰術帶來什麼樣的影響，值得深思。

灰狼中鋒唐斯(中)原本滿滿的天賦有機會成為頂尖的禁區戰力，但灰狼長期來的「放狼吃草」策略讓他只想輕鬆投籃，並沒有積極提升球技。 美聯社

灰狼的球隊文化肯定有問題，當年維金斯打法養生，唐斯現在也進入養生階段，2020年選秀狀元愛德華茲體能勁爆天賦過人，切傳扣殺氣十足，但灰狼還是用「放養」方式培養。

重建核心不是養生就是放養，灰狼重建三年，依然沒有突破性進展。放養沒有不好，愛德華茲生涯第二年得到無限開火權和自由發揮空間，他也成為灰狼未來球隊基石，表現沒有讓人失望，但灰狼「養生樂園」文化還是在侵蝕球隊，灰狼年輕球員在養生文化中成長，變數太多。

灰狼前鋒愛德華茲(中)對勇士之戰飆出48分的驚人成績，他應該是球隊的下一任狼王，但長期在這樣的氛圍之下打球，恐怕他也會走上養生籃球之路。 美聯社

灰狼建隊台柱唐斯被寵成養生打法，他幾乎不在禁區作戰，很少在低位和落位要球進攻，每場只能賺到4.2次罰球，場均三分球出手7次，兩分球出手9.6次，打法、球路、功能一點都不像內線中鋒。

灰狼每場只有17.9次罰球，排名聯盟第26，禁區攻堅主力反而是其他角色球員和生猛有力愛德華茲。沒有聯盟頂尖防守和輪轉體系，進攻太吃手氣和天賦、體能，灰狼這一波連敗還看不到盡頭。

灰狼放養方式和養生籃球對球隊未來和年輕球員都是極大傷害，唐斯今年表現一路退化，一點都不像球隊基石。灰狼正在崩壞，唐斯也在崩壞，今年二月以前灰狼恐怕得重新整理陣容，交易唐斯應該是灰狼下一波重建動作。