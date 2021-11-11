NBA／西蒙斯態度放軟接受球團醫生諮商 球迷：為了交易

西蒙斯（Ben Simmons）先前以心理因素為由，宣稱還無法為76人出賽，不過卻拒絕球隊提供的幫助，並不願透露任何治療細節，讓76人深感頭痛。如今似乎出現一曙希望，西蒙斯終於願意與球隊推薦的醫學專家接洽。

受夠西蒙斯一連串消極行為，76人決定持續對這名拒絕上場的後衛開罰，日前缺席活塞的比賽就讓他又損失了36萬美元。但據《ESPN》記者指出，可能被罰怕的西蒙斯，終於願意放下身段，與球團提供的醫療專家進行會面。對於目前戰力短缺的76人來說，興西蒙斯之間終於有了進一步的發展。

雖然西蒙斯願意跨出一步，向球團醫療團隊諮詢，不過，76人球迷也認為此舉代表球隊將把西蒙斯交易出去。如果從隊內專業醫療得知B西蒙斯心理狀態良好，將有利吸引其他球隊的注意。日前就有傳聞，76人希望能用西蒙斯，換取綠衫軍雙槍之一的布朗（Jaylen Brown）。