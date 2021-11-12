NBA／今日戰績表 喬治27分領軍快艇勝熱火拉出6連勝

一邊是巴克利（Charles Barkley）堅持不玩推特，另一邊則是把不少時間花在與網友唇槍舌戰的杜蘭特（Kevin Durant）。兩人日前就在一場專訪談到彼此對社群媒體的觀點，其中無疑也展現了世

2021-11-12 15:50