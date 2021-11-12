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NBA／今日戰績表 喬治27分領軍快艇勝熱火拉出6連勝

聯合新聞網 / 整理
喬治(中)攻下27分。 路透
喬治(中)攻下27分。 路透

NBA今日戰績表

暴龍 115:109 76人

溜馬 111:100 爵士

熱火 109:112 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 尼克 vs. 黃蜂

08:30 公鹿 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)

08:30 活塞 vs. 騎士

09:00 拓荒者 vs. 火箭

09:00 太陽 vs. 灰熊

09:00 籃網 vs. 鵜鶘

09:00 國王 vs. 雷霆

09:30 獨行俠 vs. 馬刺

10:00 老鷹 vs. 金塊

11:00 公牛 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:30 灰狼 vs. 湖人(Eleven Sports 1)

NBA戰績排行

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