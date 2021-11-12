NBA／今日戰績表 喬治27分領軍快艇勝熱火拉出6連勝
NBA今日戰績表
暴龍 115:109 76人
溜馬 111:100 爵士
熱火 109:112 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 尼克 vs. 黃蜂
08:30 公鹿 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台)
08:30 活塞 vs. 騎士
09:00 拓荒者 vs. 火箭
09:00 太陽 vs. 灰熊
09:00 籃網 vs. 鵜鶘
09:00 國王 vs. 雷霆
09:30 獨行俠 vs. 馬刺
10:00 老鷹 vs. 金塊
11:00 公牛 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:30 灰狼 vs. 湖人(Eleven Sports 1)
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