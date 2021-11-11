MLB／今日戰績表 勇士柯瑞聯手隊友宰灰狼拉出6連勝

自詹皇在2018年去湖人隊組團之後，騎士隊三季的戰績是60勝159敗，勝率僅僅2成74。這三年的選秀會，騎士隊有三支高順位選秀籤，他們選了塞克斯頓（Collin Sexton）、葛蘭德（Darius

2021-11-11 07:00