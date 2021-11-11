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MLB／今日戰績表 勇士柯瑞聯手隊友宰灰狼拉出6連勝

聯合新聞網 / 整理
柯瑞攻下25分聯手隊友宰灰狼，為勇士拉出6連勝。 路透
柯瑞攻下25分聯手隊友宰灰狼，為勇士拉出6連勝。 路透

NBA今日戰績表

巫師 97:94 騎士

籃網 123:90 魔術

暴龍 88:104 塞爾蒂克

公鹿 112:100 尼克

活塞 112:100 火箭

獨行俠 107:117 公牛

黃蜂 118:108 灰熊

雷霆 108:100 鵜鶘

國王 117:136 馬刺

溜馬 98:101 金塊

拓荒者 109:119 太陽

灰狼 110:123 勇士

熱火 117:120(OT) 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 暴龍 vs. 76人

10:00 溜馬 vs. 爵士（緯來體育台）

11:30 熱火 vs. 快艇（Eleven Sports 1、愛爾達體育1台）

NBA戰績排行

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