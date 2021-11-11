MLB／今日戰績表 勇士柯瑞聯手隊友宰灰狼拉出6連勝
NBA今日戰績表
巫師 97:94 騎士
籃網 123:90 魔術
暴龍 88:104 塞爾蒂克
公鹿 112:100 尼克
獨行俠 107:117 公牛
黃蜂 118:108 灰熊
雷霆 108:100 鵜鶘
國王 117:136 馬刺
溜馬 98:101 金塊
拓荒者 109:119 太陽
灰狼 110:123 勇士
熱火 117:120(OT) 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 暴龍 vs. 76人
10:00 溜馬 vs. 爵士（緯來體育台）
11:30 熱火 vs. 快艇（Eleven Sports 1、愛爾達體育1台）
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