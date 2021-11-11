NBA／勇士波爾愈打愈強 湯普森回歸排擠效應待解決

勇士先發得分後衛波爾（Jordan Poole）在生涯第三季繳出亮眼表現，目前場均18.2分，每場2.7個三分球，三分命中率34.2%，數據全面提升，球隊也拉出九勝一敗的戰績。隨著波爾愈打愈強，到時另一名得分後衛湯普森（Klay Thompson）傷癒回歸之後，總教練柯爾（Steve Kerr）該怎麼解決調度上的排擠問題？

波爾目前仍然不夠穩定，在開季第一場比賽就拿下20分，但第二場就踢到鐵板，只拿下9分，三分球命中率不到兩成，更有離譜的7次失誤。很明顯地，經驗不足仍是他的罩門。

不過，在渡過一段小低潮之後，波爾近期的表現愈來愈好。進入11月，波爾的單月數據加溫到場均24.5分及4.5個三分球（42%命中率），更曾單場拿下31分，連三場破20分的紀錄。照這樣的趨勢，波爾也有可能在湯普森回歸之前就急速成長，甚至出色到難以取代，那麼場上的調度方式就會出現不同的可能性。

波爾(左)上個球季已有不小的進步，本季更是快速成長，他每場出手次數達15.2次，比上季多了快6次，投籃命中率竟然還從43.2%上升到45.4%。 美聯社

雖然勇士仍未正式宣布，但一般推測湯普森的歸隊時間表是訂在12月底，到時究竟誰是先發得分後衛？許多人認為這根本不是個議題，因為以湯普森的攻防能力及經驗，波爾只有讓出先發位置的份。

然而，也有人認為湯普森在連續遭受兩個重大傷勢之後，已經超過兩個賽季沒有正式出賽，無論是身手及體能都需要透過實戰來檢驗，所以讓他從板凳出發來做好調整，或許才是更好的安排。而這兩個可能的調度，對於球員和球隊來說也都各有利弊：

一、湯普森重返先發，波爾重回替補

湯普森才31歲，兩年前他受傷那一季的成績是場均21.5分及3.1個三分球（49%命中率），如果湯普森復出之後仍能繳出相仿的績效，那麼22歲的波爾就算打得再好，充其量也就只是幫助勇士練兵和墊檔。真正屬於波爾的先發戰場是在未來，而不是現在。

過往的湯普森比起現在的波爾，就是一個輾壓性的存在。湯普森不只進攻手段更多樣，三分爆發性也更強，而且能為球隊注入巨大的防守能量。有了湯普森在陣，無論是在兩翼的協防或是特定的對位，勇士的防守都能大幅升級，也更能對抗聯盟各家的單打好手及外線火砲部隊。

一旦波爾確定成為替補角色，他可以遵照的發展模板就是過去的李文斯頓（Shaun Livingston）。做為勇士後場的頂尖替補，李文斯頓為球隊創造出了足夠的板凳深度，成為三度奪冠的主要班底。只是，李文斯頓那時已經是老經驗的球員，不需太多熱機就能上場應戰，而年輕的波爾能不能在上場時間受限的狀況下保持原先的火熱手感？這會是一個問題。另外，如何調適失去先發位置的心情？這些對他來說都是挑戰。

浪花兄弟之一的湯普森(中)已經連續兩季因傷缺賽，近期終於傳出即將在年底復出的消息，但他一旦歸隊，可能就要把火熱的波爾給擠回板凳。 美聯社

如果波爾能夠做好心理上的調整，並維持既有的外線火力，那麼對於球隊來說，先發五人能迎回熟悉的湯普森，在板凳上又有波爾的替補深度，確實是很棒的劇本。

二、波爾維持先發 湯普森改打替補

如果波爾的狀況持續走高，而湯普森的恢復不如預期，勇士也有可能讓湯普森從板凳開始調整，這樣他可以在沒有太大的壓力之下，逐漸地找回手感及節奏。而球隊也可以避免變動先發陣容，有助於維持高檔的狀態。

這樣的安排若是成真，對於湯普森來說可能不太習慣，畢竟過去他只有在菜鳥年打過替補，之後七季共549場例行賽全是先發。對照隊上另一名射手柯瑞（Stephen Curry），他也曾因傷幾乎錯過整個賽季（2019-20年球季），但隔年回歸還是照樣直接打先發，而且第一場就拿20分，到了第六場更拿下62分。

以湯普森(右)的實力、地位以及與柯瑞(左)的交情，他完全沒有從板凳出發的必要，不過畢竟兩季沒打球，如果他願意先打替補，對勇士應該是更為有利。 歐新社資料照片

做為柯瑞的搭檔，以湯普森的球星等級及其二當家的地位，其實不太需要從板凳出發去調整，所以波爾取代湯普森先發的劇本，實現的可能性其實不大。

不過，從另一個角度來看，今年的湯普森也有機會成為當年的伊古達拉（Andre Iguodala）。2014-15年球季，伊古達拉聽從柯爾的指示，為了球隊放下連續十季擔任先發球員的身段，不只讓勇士的戰力完全釋放，一舉幫助球隊奪冠，自己也打出生涯更高峰，在31歲那年拿下決賽MVP。

現在伊古達拉已經38歲，他的戰力位置需要有人接手。而湯普森今年也正好是31歲，做為攻守雙能的三D球員，湯普森完全可以補足伊古達拉在球隊的戰術角色。如果柯爾真的賦予湯普森這樣的任務，而他也能夠拋開先發的身段，勇士可能會變成一支更嚇人的球隊。

本季的勇士想要重返榮耀，才剛拿下50分的柯瑞看來已經完全進入MVP模式。如果接下來波爾在先發位置上的表現更加出色，而湯普森也順勢成為新一代的最佳第六人，那麼不只解決了排擠的負面效應，對於球隊爭搶隊史第七座金盃的進程，或許也會有更不可思議的助力。