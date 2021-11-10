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NBA／今日戰績表 快艇止跌回升5連勝

聯合新聞網 / 整理
快艇擺脫開季低迷，近期拿下5連勝回升至西區前八。 美聯社
快艇擺脫開季低迷，近期拿下5連勝回升至西區前八。 美聯社

NBA今日戰績表

公鹿 118:109 76人

老鷹 98:110 爵士

拓荒者 109:117 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 巫師 vs. 騎士

08:00 籃網 vs. 魔術

08:30 暴龍 vs. 塞爾蒂克

08:30 活塞 vs. 火箭

08:30 公鹿 vs. 尼克

09:00 雷霆 vs. 鵜鶘

09:00 獨行俠 vs. 公牛

09:00 黃蜂 vs. 灰熊

09:30 國王 vs. 馬刺

10:00 溜馬 vs. 金塊

10:00 拓荒者 vs. 太陽

11:00 灰狼 vs. 勇士 (Eleven Sports1)

11:00 熱火 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育2台)

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