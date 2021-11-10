NBA／今日戰績表 快艇止跌回升5連勝
NBA今日戰績表
公鹿 118:109 76人
老鷹 98:110 爵士
拓荒者 109:117 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 巫師 vs. 騎士
08:00 籃網 vs. 魔術
08:30 暴龍 vs. 塞爾蒂克
08:30 活塞 vs. 火箭
08:30 公鹿 vs. 尼克
09:00 雷霆 vs. 鵜鶘
09:00 獨行俠 vs. 公牛
09:00 黃蜂 vs. 灰熊
09:30 國王 vs. 馬刺
10:00 溜馬 vs. 金塊
10:00 拓荒者 vs. 太陽
11:00 灰狼 vs. 勇士 (Eleven Sports1)
11:00 熱火 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育2台)
NBA戰績排行
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