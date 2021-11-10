NBA／今日戰績表 快艇止跌回升5連勝

今年休賽季，國王和湖人幾乎要達成有關希爾德（Buddy Hield）的交易案，不過由於紫金軍團選擇了衛斯特布魯克（Russell Westbrook），最後交易也無疾而終。 近日，國王總管麥克乃

2021-11-10 12:15