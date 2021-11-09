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NBA／金塊前鋒剛簽頂約就受傷 教頭：不知道要休多久

聯合新聞網 / 綜合報導
波特上籃時背部緊繃提前退場，今天總教練馬龍表示將會缺賽一段時間。 路透社
波特上籃時背部緊繃提前退場，今天總教練馬龍表示將會缺賽一段時間。 路透社

季前才剛和金塊簽下五年2.07億美元頂約的波特（Michael Porter Jr.），昨天在對上火箭一次上籃時背部緊繃提前退場，今天總教練馬龍（Michael Malone）表示，波特將會缺賽一段時間。

波特昨天在一次快攻上籃放槍，隨後可見他移動緩慢因此提前離場，後來金塊表示波特下背部酸痛，今天馬龍賽前受訪時再次更新他的傷勢。

馬龍，「我們大家對他的傷勢非常謹慎，將會和醫生會談，也會多照幾次影像，他有可能會在一周內回來，也可能更久，我真的不知道。當我說他會在一段時間內回來時，我其實也不清楚到底是多久，我只知道他今晚不會上場。」

上季在最佳進步球員選票中拿到第三，波特9月時與金塊簽下了一份價值高達2.07億美元的五年最大約，但這位23歲的好手目前尚未展現出自己的身價，本季表現十分掙扎，僅9.9分、6.6籃板、3成59命中率、2成1三分命中率。

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