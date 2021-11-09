快訊

公投說明會朱立倫陣前換將犯大忌 黨內嘆不知為何而戰

國軍恢復1年期徵兵？史順文：不會由國防部主動發起

NBA／恢復冠軍隊拜訪總統傳統 字母哥：努力讓我站在白宮

聯合新聞網 / 綜合報導
公鹿前往白宮拜見美國總統拜登，這是睽違五年後首次有NBA冠軍隊拜訪白宮。 美聯社
公鹿前往白宮拜見美國總統拜登，這是睽違五年後首次有NBA冠軍隊拜訪白宮。 美聯社

衛冕冠軍公鹿因昨日和巫師交手來到華盛頓，今天終於恢復以往傳統，全隊前往白宮拜見美國總統拜登（Joe Biden），這是睽違五年後首次有NBA冠軍隊拜訪白宮，公鹿巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對此表示「無比榮幸。」

NBA向來有冠軍隊會在下個賽季拜見總統這樣不成文的傳統，不過在過去四年前總統川普（Donald Trump）的任期遭到中斷，使得公鹿成為五年來首支前進白宮的球隊，。

上一支參觀白宮的冠軍隊是2016年的騎士，當時詹姆斯（LeBron James）率隊拜訪該屆總統歐巴馬（Barack Obama），隨後幾年勇士、暴龍、湖人雖都奪下總冠軍，但皆表示將不會前往白宮。

在典禮中，拜登給公鹿全隊獻上祝福，而公鹿也替總統準備了一件46號球衣。隨後安戴托昆波也代表全隊發言，「來到這裡，在白宮，會見美國總統，這是一個令人難以置信的機會，對於自己能享受這個時刻實在感到太榮幸了。」

字母哥也鼓勵大家努力一定會有成果，「我想跟大家說，如果你全心投入一件事，每天醒來就努力想在你所做的事情上變得更好，相信你的夢想，你就能成功，我一生都在這麼做，如今我站在白宮。你永遠不能把這樣的時刻視為理所當然，沒有努力是不可能有成就的。」

Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／恢復冠軍隊拜訪總統傳統 字母哥：努力讓我站在白宮

衛冕冠軍公鹿因昨日和巫師交手來到華盛頓，今天終於恢復以往傳統，全隊前往白宮拜見美國總統拜登（Joe Biden），這是睽違五年後首次有NBA冠軍隊拜訪白宮，公鹿巨星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對此表示「無比榮幸。」

NBA／公牛第四節攻守全面碾壓 終結籃網5連勝

籃網季前被外界視為奪冠呼聲最高的球隊之一，但休賽季歷經陣容大幅補強的公牛也想證明自己絕對有實力爭取東區盟主寶座。

公鹿亂蹄哪有冠軍相？ 標枝野鹿季初不需恐慌

西區勇士正在快速前進，8勝1敗開季成為聯盟最出色球隊，只要不受傷病、意外困擾，勇士預計會在2-3周之內上升成為爭冠最熱門球隊。東區熱火、76人並駕齊驅領跑東區，熱火重拾防守展現超強競爭力，7勝2敗開季

NBA／莫蘭特領軍逆轉 延長賽勝出賞灰狼5連敗

儘管唐斯（Karl-Anthony Towns）在第四節結束前轟進39呎遠的超大號擦板三分球，奇蹟般地將比賽逼進延長，然而先前丟掉16分領先優勢的他們，最終還是沒能保住勝果。灰熊在延長賽靠著多點攻勢，逐步拉開比分，以125比118逆轉贏得勝利，同時也迫使灰狼吞下5連敗。

NBA／今日戰績表 公牛德羅展攻28分中止籃網5連勝

NBA今日戰績表 尼克 103:96 76人 籃網 95:118公牛 灰狼 118:125(OT) 灰熊 鵜鶘 92:108 獨行俠 熱火 96:113 金塊 老鷹 : 勇士 太陽

NBA／藍道31分領銜 76人缺兵少將中斷6連勝

費城當家中鋒安比德（Joel Embiid）賽前驚爆觸發健康安全協議，被迫缺席接下來數場比賽，這讓原本就捉襟見肘的76人陣容更是雪上加霜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。