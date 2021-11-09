公鹿亂蹄哪有冠軍相？ 標枝野鹿季初不需恐慌

西區勇士正在快速前進，8勝1敗開季成為聯盟最出色球隊，只要不受傷病、意外困擾，勇士預計會在2-3周之內上升成為爭冠最熱門球隊。東區熱火、76人並駕齊驅領跑東區，熱火重拾防守展現超強競爭力，7勝2敗開季氣勢凌人。76人絲毫不受明星前鋒西蒙斯季前交易風暴停賽影響，8勝2敗東區第一。

大家可能都忘了衛冕軍公鹿，公鹿開季4勝6敗，主場1勝4敗，排名掉到東區第10，威風盡失。公鹿今年球季防守效率排第20，進攻效率第16，跟上季攻防效率都排名聯盟前四超強表現完全不同。

公鹿在開季打得太糟，可能會讓不少球迷忘記他們才在3個半月前拿下總冠軍。 歐新社資料照片

主力球員傷病 公鹿亂蹄最主要原因

先發中鋒洛培茲因傷只打1場，先發主控哈勒戴因傷出賽4場，明星前鋒米道頓因感染新冠病毒只打6場，替補第一主力鋒線波提斯因傷只打5場，大範圍傷病讓公鹿必須從板凳和新人挖掘輪換用人，陣容不整齊，失去高強度防守，公鹿只靠「字母哥」安戴托昆波獨立支撐，難以成事。

2021年二輪菜鳥中鋒馬木柯拉斯維利，二輪菜鳥前鋒卡雷札奇斯短時間內都很難成為字母哥幫手，字母哥的大哥前鋒塔拉席斯也無法成為公鹿側翼主要戰力，2020年輪小前鋒諾拉還是太嫩，球技、經驗都扛不住場面。

馬木柯拉斯維利(Sandro Mamukelashvili)有比美字母哥的姓名長度，但球技還差了十萬八千里。

安戴托昆波少了哈勒戴支撐，沒有米道頓拉開空間，波提斯也還在找狀況，洛培茲今年只出賽一場，公鹿開季遇上太多艱難。總冠軍球隊核心陣容幾乎只剩下半支，公鹿當然難以為繼。但對公鹿來說，這可能是更好的發展，大範圍傷病發生在季初兩個月絕對比季後賽前兩個月更幸運。

湖人上季就是遇上最糟的狀況，冠軍衛冕隊前三個月戰績一直保持在西區第一、二，至少聯盟前四，詹姆斯以穩定輸出帶領湖人走在衛冕路上，大半季詹姆斯都是年度MVP最熱門。但湖人所有一切都在核心主力傷病後變了樣。

季後賽前三個月戴維斯傷停，季後賽前兩個月詹姆斯傷停，兩人只能趕在季後賽前2-3周倉促復出。結果湖人例行賽排名從西區前二掉到第七，必須打附加賽勉強躋身季後賽，第一輪對太陽系列賽三戰打完湖人2：1領先，但G4戴維斯再度負傷，湖人最終連輸三場被太陽4：2淘汰。

詹姆斯(右)和戴維斯(左)在上季季末接連受傷，成為湖人衛冕冠軍失敗的主要原因。 歐新社資料照片

上季湖人就是栽在季後賽前兩個月兩大核心球星同時傷停，排名下滑、戰力陡降、團隊攻防節奏全亂，加上湖人太過倚靠詹姆斯+戴維斯，導致季後賽充滿變數。

公鹿季初大範圍傷病，核心主力和球隊、教練標枝野鹿無為而治，還有調整和練兵空間，不管菜鳥和二、三線球員成長多少，公鹿還不需要恐慌。公鹿上季總體聲勢也是不如籃網、76人，但公鹿幸運保持完全陣容和健康，一步步打開氣勢，逆勢而上，第一輪橫掃熱火，第二輪逆轉籃網，總冠軍賽再度完成逆襲打敗太陽。

公鹿教練布丹霍澤可利用季初第一個月大範圍練兵，今年夏天拿下的得分後衛艾倫漸入佳境，替補控球希爾也能維持替補效率和個人狀況，公鹿陣容深度和輪換陣容更有底氣，這是衛冕軍利多。艾倫的投籃和強悍防守可以成為公鹿今年二線戰力主體，一旦3D後衛德文琴佐季中健康歸隊，公鹿後場深度和對位將會更具優勢。

公鹿在傷兵過多的情況下，只能讓從灰熊換來的板凳球員艾倫(7號)先發，但他的表現卻是意外的好，繳出14.5分、4籃板的成績，每場投進3.4個三分球而且有4成命中率。 美聯茉

公鹿季初亂蹄，總比季末大範圍傷病更加幸運，東區熱火、公牛很猛，76人很穩，籃網還是有競爭力，但公鹿正在悄悄恢復。字母哥的作用和攻防影響力依舊聯盟第一，只要他的團隊很健康，公鹿仍是那支最低調卻最難纏的衛冕軍。